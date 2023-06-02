الفرسان يستعين بـ«القلب النابض» لـ« سلة الفاينال 8»



علي معالي (دبي)

أكد سعيد مبارك، لاعب نادي شباب الأهلي لكرة السلة أن بطولة دوري سوبر غرب آسيا التي تنطلق منافساتها في ضيافة «الفرسان» خلال الفترة من 9 حتى 17 الجاري، فرصة كبيرة لكي يضع الفريق بصمته الإيجابية في هذه البطولة بنظامها الجديد، مشيراً إلى أن «كتيبة الفرسان»، جاهزة لتقديم أفضل المستويات وتشريف السلة الإماراتية بشكل عام في النسخة الأولى لهذه البطولة التي تشهد مشاركة 8 أندية هي الأقوى في منطقة غرب آسيا.

ويعتبر سعيد مبارك (37 عاما) واحدا من أكبر اللاعبين في البطولة، ومع ذلك فهو القلب النابض لـ«شباب الأهلي» حيث قدم موسما رائعا قاد خلاله الفريق مع بقية زملائه لتحقيق ثنائية الموسم بالفوز ببطولتي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وساهم بشكل كبير في التأهل إلى دوري سوبر غرب آسيا، ليصبح الفريق ضمن فرق «فاينال 8»، وينافس مجدداً على التأهل لنهائيات بطولة أمم آسيا للأندية، وهذه البطولة ليست غريبة على سعيد مبارك لكونه قد شارك فيها من قبل عندما توج «الفرسان» بطلا للخليج بحسب النظام القديم في التأهل.

يقول سعيد مبارك: «راضٍ تماماً عما قدمناه هذا الموسم، سواء على المستوى المحلي أو القاري، ويبقى أمامنا معترك مهم وهو «فاينال 8»، وجاهزون له بالعناصر التي حققت طموحات المرحلة الماضية، ونرى الدعم الإيجابي للغاية من إدارة النادي، في ظل الاحترافية التي يتم التعامل بها في هذا المجال، وواجهنا هذا الموسم غيابات كثيرة مؤثرة لكن نجحنا في النهاية في فرض سيطرتنا محليا، ونتواجد في نفس الوقت ضمن أفضل 8 فرق تتنافس في بطولة سوبر غرب آسيا».

أضاف: «لو أن دوري سوبر غرب آسيا بنظامه الحالي، قد تم تطبيقه منذ 7 سنوات مثلا لكان لفريق شباب الأهلي كلمته وقتها، نظرا لأننا كنا فريقاً يعج بالعناصر الشابة، ولكن مع ذلك، هذه العناصر حاليا لديها خبرات سنوات طويلة ومنها شقيقي محمد مبارك وطلال سالم وقيس عمر، وقادرون من خلال سنوات الخبرة على أن نقدم المستوى اللائق والمنافسة على التأهل، ويتواجد بالفريق حاليا عناصر شابة سيكون لها كلمتها في هذه النسخة ومنها حامد عبداللطيف».

من جانبه، أشار سعيد عتيق المدرب المساعد إلى أن عودة قيس عمر للتدريبات بقوة والمشاركة في المباريات سيكون مؤشراً إيجابياً للغاية قائلاً: «يمتلك قيس خبرات كبيرة مع بقية زملائه، وعودته أصبحت بنسبة 100% في البطولة، وهو من العناصر المتميزة ليس فقط في ملاعبنا بل على مستوى الخليج وغرب آسيا، وتواجده سيكون إضافة قوية».

وفي ما يخص محمد عبداللطيف قال سعيد عتيق: «تعرض للإصابة، وابتعد لفترة، ولكنه تحسن كثيراً في الوقت الراهن، ومشاركته في النهاية في البطولة تعتمد على اللاعب نفسه».

وقال: «نتدرب حاليا بشكل يومي بفترة مسائية، وعندما تكتمل عناصر الفريق باللاعبين الأجانب سيكون التدريب على فترتين مع إمكانية إقامة معسكر داخلي ومقترح له أن يكون في الفجيرة، وكل ذلك يتوقف على رغبة المدرب».

وتقام بطولة دوري سوبر غرب آسيا بمشاركة 8، ووقع شباب الأهلي ضمن فرق المجموعة الثانية التي ضمنها أستانا الكازاخستاني وجورجان الإيراني والكويت الكويتي، ويبدأ «الفرسان» بلقاء أستانا في المباراة الأولى 9 من الشهر الجاري.

وتقام البطولة بنظام التجمع من مجموعتين ويتأهل البطل والوصيف إلى بطولة الأندية الآسيوية، في حين يتأهل صاحب الفائز بالمركز الأول إلى بطولة «الإنتركونتننتال» وهي أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي للسلة.