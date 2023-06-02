أسينسيو يختار سان جيرمان

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «ذا أتليتك» النقاب عن أن النجم الدولي الإسباني ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، قرر الإنضمام إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، وإن كان لم يوقع رسمياً بعد.

وقالت الصحيفة إن أسينسيو باختياره باريس ربما يكون أول صفقة للفريق هذا الصيف، ومن المرجح التوقيع النهائي على عقد الانتقال بعد انتهاء مباراة ريال مدريد في الجولة الأخيرة للدوري «الليجا» الأحد أمام أتليتك بلباو.

وذكرموقع جول العالمي أن أسينسيو اتصل بكل من تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزين الألماني، وأوناي إيمري، المديرالفني لأستون فيلا الإنجليزي، وكل منهما يرغب في ضمه لكي يبلغهما بأنه قرر الإنضمام إلى سان جيرمان.

وكشف الموقع تفاصيل عرض سان جيرمان لأسينسيو، وقال: «اللاعب سيحصل على راتب ثابت قدره 8 ملايين يورو على أن يضاف إليه بعض المتغيرات الأخرى وفقاً لمستوى الأداء والبطولات بحيث من الممكن أن يصل الحد الأقصى للراتب والمكافآت إلى 12 مليون يورو، ويمتد العقد إلى 4 سنوات مع وجود بند يسمح بزيادة سنة خامسة».

وكشف الموقع النقاب عن أن المدرب الإسباني لويس إنريكي «من دون عمل حالياً» هو الذي أوصى إدارة سان جيرمان بالتعاقد مع أسينسيو عندما كان مرشحاً لتدريب هذا الفريق الفرنسي.

ويحل ماركو أسينسيو (27عاماً) محل الأرجنتيني ليونيل ميسي في مركز الجناح بعد أن قرر هذا الأخير الرحيل هذا الصيف. وإذا شارك أسينسيو في مباراة الريال الأحد أمام بلباو، سيكون الظهور الأخير له بقميص «البلانكوس»، لينهي بذلك مسيرة أكثر من 7 سنوات حافلة مع النادي الملكي.

ولعب أسينسيو هذا الموسم 50 مباراة مع الريال في مختلف المسابقات، ولكن معظمها بديلاً «32 مرة» وسجل 12 هدفاً وصنع 8 أهداف، وفاز بكل البطولات الممكنة مع «الميرينجي» منذ انتقاله إليه قادماً من ريال مايوركا، وكان موسم 17/2018 أفضل مواسمه مع الريال، ولكنه تعرض بعده للإصابة بالرباط الصليبي للركبة في صيف 2019، ومن وقتها لم يصب بأية إصابات خطيرة.

ويضم سجل إنجازات أسينسيو مع الريال 3 بطولات دوري محلي أعوام 17 و20 و2022، و3 بطولات دوري أبطال «شامبيونزليج» أعوام 17 و18 و2022، وبطولة كأس إسبانيا 2023 و4 بطولات كأس عالم للأندية، ومرتين سوبر إسباني، و3 مرات سوبر أوروبي.