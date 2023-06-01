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الرياضي

بنزيمة يفتح الباب!

بنزيمة يفتح الباب!
1 يونيو 2023 23:36

مدريد (أ ف ب)

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ترك الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، الباب مفتوحاً أمام جميع الاحتمالات حول مستقبله، وسط تقارير أشارت إلى إمكانية انتقاله إلى نادي اتحاد جدة السعودي في الأيام الأخيرة.
وقال بنزيمة خلال حفل تكريم أقامته صحيفة «ماركا» الرياضية على شرفه: «لماذا التحدث عن مستقبلي. أنا في مدريد. الذين يتحدثون بشأن انتقالي هم على الإنترنت، والإنترنت ليس الحقيقة».
وينتهي عقد بنزيمة مع ريال مدريد في 30 يونيو، لكنه يستطيع تمديد عقده بقرار منه لموسم إضافي سيكون الخامس عشر له في صفوف الفريق الملكي، بفضل الكرة الذهبية الحاصل عليها العام الماضي وذلك بموجب بند في عقده الأصلي.
وذكرت الصحف الإسبانية بأن بنزيمة تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين لجلبه إلى الدوري المحلي، حيث يلعب زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأضاف بنزيمة، الذي أحرز 25 لقباً في صفوف ريال مدريد: «في الوقت الحالي أنا هنا، لدي تدريب غداً والأحد نخوض مباراة وأنا أستمتع بتواجدي هنا كل يوم».

بنزيمة
ريال مدريد
اتحاد جدة
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