الوصل يتعاقد مع ميلوييفيتش

مراد المصري (دبي)

اختارت 3 أندية من دبي مدرباً صربياً، لتولي المهمة في الموسم الجديد، بتعاقد الوصل مع ميلوش ميلوييفيتش، خلفاً للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، فيما يقود ماركو نيكوليتش فريق شباب الأهلي بدلاً من للبرتغالي ليوناردو جارديم، ويتولى جوران مهمة تدريب النصر قادماً من عجمان.

ويبدو أن نجاحات جوران مع «البرتقالي» خلال الموسم الماضي، عززت التوجه لاختيار «المدرسة الصربية»، وهو ما دفع «العميد» لتسديد قيمة الشرط الجزائي للحصول على خدماته من «البركان»، فيما ينتظر «الفرسان» وصول نيكوليتش، بعدما حضر مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي، وينضم لهما مواطنهما ميلوييفيتش.

ويعتبر ميلوييفيتش «40 عاماً» من المدربين الصاعدين بقوة في صربيا، وقاد رد ستار بلجراد الصربي خلال الموسم الماضي في 43 مباراة، بواقع 32 فوزاً و7 تعادلات و4 خسائر، وتُوج بـ«ثنائية» الدوري والكأس في بلاده. وبحسب التقارير الصربية من المتوقع أن يكون الاتفاق لمدة عام لميلوييفيتش مع «الإمبراطور»، مقابل 10 ملايين درهم.

ويتميز المدرب بالاعتماد على طريقة 4-2-3-1، وعمل في السويد أيضاً، وحقق نتائج بارزة هناك، إلى جانب خوضه مباريات عدة في البطولات الأوروبية، فيما كان لاعباً احترف في بلاده وآيسلندا.