«الشارقة» تستضيف كأس آسيا للجامعات بالقوة البدنية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جامعة الشارقة عن تنظيمها لبطولة آسيا للجامعات بالقوة البدنية من 16 إلى 21 أغسطس المقبل، برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة. بدوره، تقدم الشيخ عبد الله الشرقي بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للدعم اللامحدود للحركة الرياضية ولجامعة الشارقة لتبني تنظيم هذه البطولة ومجلس الشارقة الرياضي وبما يسهم بتطوير التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة، وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية استعداد الاتحاد لتقديم كل أشكال الدعم الفني لإنجاح البطولة، لما يتمتع به فريق العمل من خبرة واسعة بعد تنظيمه لبطولة العالم.

من جانبه، أكد مدير الجامعة الدكتور حميد مجول النعيمي أن الجامعة تعمل ضمن خطة استراتيجية خمسية ومن أهم أعمدتها وضع الطالب محور العملية التعليمية.