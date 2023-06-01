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الرياضي

«القيادة معاً» تجمع لاعبي الأولمبياد الخاص في برلين

قيس القبيسي
2 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك لاعب الأولمبياد الخاص الإماراتي قيس القبيسي بمشروع ضمن 60 مشروعاً في المؤتمر العالمي للاعبين الذي يقام تحت شعار «القيادة معاً» في العاصمة الألمانية برلين مواكباً للألعاب العالمية الخامسة عشر للأولمبياد الخاص، والتي تقام في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 170 دولة، ويشارك في المؤتمر العالمي 60 دولة من بينهم 9 مشاريع من الإمارات، ومصر، ولبنان، والأردن، والبحرين، وعمان، والمغرب، وتونس. 
المؤتمر العالمي للرياضيين (GAC) هو عبارة عن منصة يقود فيها رياضيو الأولمبياد الخاص الطريق نحو عالم أكثر شمولاً، وتركز الفكرة الأساسية للمشروع المقدم من اللاعب القائد على تشجيع اللاعبين على التفكير بشكل خلاق ومبتكر، ويعتمد المشروع على مشاركة إنجازات اللاعبين القادة وأفضل التجارب. 
وحدد الأولمبياد الخاص ضرورة ارتكاز هذه المشاريع على 3 محاور: الأول هو زيادة عدد اللاعبين القادة وتدريبهم على القيادة الموحدة وتطوير مهاراتهم الفردية والمهنية، والثاني هو زيادة عدد اللاعبين في الأدوار القيادية الهادفة داخل الأولمبياد الخاص، والثالث هو زيادة الدمج ونشر مفهوم القيادة الموحدة والتوعية بقدرات الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية وخلق مجتمعات دامجة ترحب بالاختلافات الفردية.
ويمارس قيس القبيسي لعبة الكرة الطائرة. وشارك في الأولمبياد الخاص لمدة 12 عاماً. ومثل الإمارات في العديد من الألعاب المحلية والعالمية. حصل على الميدالية الفضية في الكرة الطائرة في دورة الألعاب العالمية 2019 في أبوظبي.
تتمثل خطة مشروع قيس في إنشاء 20 نادياً موحداً في المدارس في جميع أنحاء الإمارات، وسيفعل ذلك من خلال زيادة الوعي بأهمية القيادة الموحدة وإلهام الآخرين من خلال مشاركة قصص النجاح في المدارس المختارة، ويهدف المشروع لتعزيز المهارات القيادية للقادة والشركاء الموحدين وإشراكهم في تدريب الآخرين.

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص الإماراتي
برلين
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