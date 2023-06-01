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لوكلير يدعم «ضحايا إيطاليا» بمزاد إلكتروني

لوكلير يدعم «ضحايا إيطاليا» بمزاد إلكتروني
1 يونيو 2023 21:41

برشلونة(د ب أ)
قرر تشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، بيع طقم السباق، الذي خاض به سباق جائزة موناكو الكبرى، يوم الأحد الماضي في مزاد إلكتروني، من أجل جمع الأموال لضحايا الفيضانات الأخيرة بإيطاليا. وتقرر الشهر الماضي إلغاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى، الذي كان مقرراً إقامته في منطقة إيميليا رومانيا، التي توجد بها قاعدة فريق فيراري، بسبب الفيضانات. وقبل إجراء سباق جائزة إسبانيا الكبرى، يوم الأحد القادم، يبدو لوكلير، المنتمي لإمارة موناكو، حريصاً على أداء دوره، حيث يستعد لبيع خوذته، وبدلة السباق، والقفازات، وأحذية السباق الخاصة به ، والملابس الداخلية المقاومة للحريق في السباق الذي أقيم ببلاده. وكتب لوكلير، الذي حصل على المركز السادس في سباق موناكو، على حسابه عبر "تويتر" للتواصل الاجتماعي "بعد الفيضانات الأخيرة في إيميليا رومانيا، قررت بيع كل معدات السباق الخاصة بي في سباق موناكو يوم الأحد الماضي". 

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وأضاف سائق فريق فيراري "آمل أن نتمكن من جمع أكبر قدر ممكن من المال للأشخاص الذين يحتاجون إليها حقاً في هذا الوقت الصعب". ومن المقرر أن يستمر المزاد الإلكتروني، الذي ينظمه دار سوذبيز للمزادات، ما بين يومي الجمعة والثلاثاء. 

 

فورمولا 1
تشارلز لوكلير
سباق موناكو
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