214 ميدالية.. حصاد «الفرسان» في الألعاب الفردية



دبي (الاتحاد)



حقق قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي إنجازاً كبيراً في موسم 2022-2023، بالحصول على عدد كبير من الألقاب والميداليات على مستوى الفرق الجماعية والفردية، حيث أحرز لاعبو النادي 214 ميدالية في الألعاب الفردية بزيادة 73 ميدالية عن الموسم الماضي، بجانب 10 كؤوس و10 دروع في الألعاب الجماعية ودرع التفوق في 3 ألعاب.

واحتكر فريق كرة السلة للرجال بطولات الموسم وحافظ على لقبي الدوري والكأس، بجانب تأهله لنهائيات بطولة سوبر غرب آسيا لكرة السلة، فيما حقق فريق كرة الطاولة بطل الدوري والكأس، ونالت فرق الكاراتيه والطائرة والدراجات درع التفوق العام، وحقق فريق الكرة الطائرة درع التفوق العام للموسم، بحصوله على 4 بطولات هي كأس الشباب وبطولة دوري الناشئين وبطل دوري الأشبال (أ) و(ب).

وأحرز فريق الكاراتيه 42 ميدالية ذهبية و24 فضية و38 برونزية و4 كؤوس و10 دروع، ودرع التفوق العام للموسم، حيث كسب بطولات الدوري العام للكوميتيه كل الفئات، وكأس رئيس الدولة للكاتا والكوميتيه سيدات، وبطولة نجوم المستقبل كل الفئات، وبطولة الإمارات المفتوحة للكوميتيه (فتيات وناشئين وآنسات وسيدات) وبطولة الإمارات المفتوحة للكوميتيه (شباباً وأشبال) والمركز الأول في بطولة كأس عمر بن حيدر للكوميتيه، وخارجياً حصل فريق السيدات على المركز الأول في البطولة العربية للكوميتيه سيدات بالكويت، وحصل الجهاز الفني على درع الجهاز الفني المتميز للكاراتيه، ليكون مجموع الميداليات الملونة 104 ميداليات.

وفي المبارزة سيدات، نال الفريق الميدالية الذهبية في سلاح الايبيه في بطولة الاتحاد تحت 13 و15 سنة، والذهبية في سلاح السابر في بطولة العمومي سيدات، وذهبية عمومي الايبيه تحت 11 سنة، والميدالية الذهبية في دورة محمد بن حمد الرمضانية بالفجيرة تحت 11 سنة في سلاح السابر، ودولياً حقق فريق المبارزة المركز الثالث تحت 20 سنة في سلاح الفلوريه بالأردن، ووصل مجموع الميداليات الملونة لـ 31 ميدالية.

وأحرز فريق الجو جيتسو الميدالية الذهبية تحت 15 سنة للمحترفين بدولة قطر، وحقق الفريق 14 ميدالية ذهبية في بطولة التحدي بأبوظبي، ومجموع ما حققه من ميداليات 56 ميدالية ملونة، وحافظ فريق كرة الطاولة للرجال على لقب بطولتي الدوري والكأس وبطولة الدولة للفردي.

ونال فريق الدراجات الهوائية درع التفوق العام للموسم 2022/2023، وأحرز المركز الأول في البطولة الأغلى كأس رئيس الدولة، والمركز الأول والثالث في سباق سيح السلم للنخبة للرجال فردي والمركز الأول فرق، والمركزين الأول والثاني في سباق سيح السلم الصحراوي للرجال، والمركزين الأول والثاني للدارجات الهوائية على الطريق للرجال وتحت 23 سنة، وبطولة الدولة ضد الساعة للكبار وتحت 23 سنة، وجاء مجموع الميداليات الملونة 16 ميدالية.

وفي ألعاب القوى، أحرز الفريق كأس المركز الأول في البطولة الفرقية للضاحية والمركز الأول في كأس نائب رئيس الدول للضاحية، والميدالية الذهبية في سباق 100 متر في البطولة الدولية المستوى E بمجموع 7 ميداليات ملونة.

وتقدم مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي ولكل فرق النادي على ما حققته خلال الموسم المنصرم، مشيداً بالعمل المميز الذي قدمه كل أفراد المنظومة من لاعبين وإداريين وفنيين وعاملين، ووعد مجلس الإدارة بالاستمرار في دعم الفرق المختلفة ومضاعفة الاهتمام بها في المواسم المقبلة سعياً لتحقيق مزيد من الإنجازات.