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الرياضي

«تقرير العار» يحسم مصير مورينيو

«تقرير العار» يحسم مصير مورينيو
1 يونيو 2023 17:24

بودابست (د ب أ)

ينتظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تقرير حكم المباراة، قبل اتخاذ قرار بشأن إمكانية معاقبة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي، لصراخه في وجه الحكم عقب خسارة فريقه أمام إشبيلية الإسباني، بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي الدوري الأوروبي في بودابست. 

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مورينيو يثير الشكوك حول مستقبله

ووجه مورينيو انتقادات للحكم أنتوني تايلور خلال المؤتمر الصحفي بعد خسارة فريقه في النهائي القاري. وفي تسجيل فيديو جرى تداوله لاحقا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر مورينيو وهو يلوح في وجه تايلور وطاقم التحكيم، مع سماعه ينطق بكلمة "عار".
وتلقى مورينيو إنذاراً من الحكم خلال المباراة، التي انتهى وقتها الأصلي وكذلك الإضافي بالتعادل بهدف لمثله، قبل أن يحسم إشبيلية الفوز بركلات الجزاء الترجيحية 4/1، ليتوج باللقب القاري السابع. واشتعلت الأجواء داخل وخارج الملعب، حيث حصل 13 لاعباً على إنذارات من بينهم سبعة من لاعبي روما، وتعطلت المباراة كثيراً حيث احتسب الحكم 25 دقيقة وقت بدل من ضائع. 

 

 

الدوري الأوروبي
روما
مورينيو
إشبيلية
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