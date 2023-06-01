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ميسي يخوض مباراته الأخيرة مع سان جيرمان

ميسي يخوض مباراته الأخيرة مع سان جيرمان
1 يونيو 2023 17:18

باريس(رويترز)

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قال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان اليوم الخميس، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراته الأخيرة مع بطل فرنسا بعد غد السبت أمام كليرمون.
وأبلغ جالتييه الصحفيين "حظيت بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون آخر مباراة له في بارك دي برينس، وأتمنى أن ينال أفضل استقبال".
وانتقل ميسي، الذي سجل 21 هدفاً وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى العاصمة الفرنسية قادماً من برشلونة في 2021 بعقد لمدة عامين.
وأضاف جالتييه: "في هذا العام شكل جزءًا مهماً من الفريق، إنه متاح دائماً ولا أعتقد أنه يمكن تبرير تعليقات أو انتقادات ضده".
وتابع "كان في خدمة الفريق دائما، حظيت بامتياز رائع بمرافقته خلال الموسم".
وظل مستقبل ميسي في سان جيرمان مثار شك كبير في الآونة الأخيرة، وذكر مصدر مقرب من قائد الأرجنتين أن بطل العالم تلقى عرضاً رسمياً من الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.

ميسي
باريس سان جيرمان
الهلال السعودي
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