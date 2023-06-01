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الرياضي

الفوز الـ30 يصعد بريباكينا إلى الدور الثالث

الفوز الـ30 يصعد بريباكينا إلى الدور الثالث
1 يونيو 2023 17:00

باريس(أ ف ب)

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حققت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة رابعة عالمياً، فوزها الـ30 هذا العام وبلغت الدور الثالث من بطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.
وفازت ريباكينا، المتوجة ببطولة ويمبلدون 2022 ووصيفة أستراليا هذا العام، على الشابة التشيكية ليندا نوسكوفا بسهولة 6-3 و6-3 في الدور الثاني وضربت موعداً مع الإسبانية سارا سوريبيس تورمو الفائزة على الكرواتية بترا مارتيتش 6-4 و6-1.
وحسمت ريباكينا «23 عاماً» التي من الممكن أن ترتقي إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات في نهاية البطولة الفرنسية 3 كرات من أصل 10 لصالحها وضربت 30 كرة ناجحة بمواجهة ابنة الـ 18 عاماً.
وحدها البيلاروسية أرينا سابالينكا، الثانية عالمياً وبطلة أستراليا المفتوحة مطلع هذا العام على حساب ريباكينا بالذات، تتفوق على الكازاخستانية الفارعة الطول «1.84 م» بعدد الانتصارات هذا العام، حيث حققت المرشحة بدورها لانتزاع صدارة التصنيف العالمي 31 فوزاً.

رولان جاروس
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أرينا سابالينكا
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