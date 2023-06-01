سالم عبدالرحمن يعود إلى الانتصارات في «دبي للشطرنج»

دبي (الاتحاد)



استعاد سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب ونادي الشارقة للشطرنج نغمة الانتصارات من جديد، بالفوز على الصربي إيجور ميلادينوفيتش، ضمن الجولة الخامسة، من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بقاعته، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، وشهدت التعادل على الطاولات الأولى، حيث حافظ «حامل اللقب» الهندي أرافيند شيتامبارام على صدارته، بتعادله مع المصنف الأول في البطولة الصيني يو يانجي، على الطاولة الأولى، وكما حضر التعادل على الطاولة الثانية بين الإيراني محمد أمين طبطبائي والأميركي هانس نيمان، وعلى الطاولة الثالثة، تكرر التعادل بين الهندي أرجون إريجايسي ومواطنه هارشا باراكوتي.

وعلى الطاولة الرابعة، أضاف الروسي ماكسيم ماتلاكوف والأوكراني فيتالي بيرنادسكي «نصف نقطة» إلى رصيدهما، بالتعادل في «مباراة متحفظة»، وكان الأوزبكي جافوخير سينداروف أكبر الفائزين في جولة التعادلات، بفوزه على التركي سانال فاهاب الذي يتجرع خسارته الثانية على التوالي.

وتعادل المصري أدهم فوزي مع الأوزبكي جاهونجير وحيدوف، والمصري عبد الرحمن هشام مع الروماني ديفيد خافريليسكو، وخسر الأردني أحمد الخطيب أمام الهندي لاليت بابو، وفاز لاعبنا سعيد إسحاق على الأرمينية مريم مختاريان.

ويتصدر الهندي أرافيند شيتامبارام البطولة منفرداً «4.5 نقطة»، يليه الإيراني محمد أمين طبطبائي، والصيني يو يانجي والأوزبكي جافوخير سينداروف «4 نقاط».

وفي البطولة المفتوحة، حضر التعادل في مواجهات الطاولات الأولى، حيث تعادل الألماني كوشاك أديز مع الروسي جافيرلوف ماكسيم، بينما شهدت الطاولة الثانية «قمة عربية» بين المصري محمد علي الدين مع الفلسطيني راجي أبو عزيزة، وانتهت بالتعادل.

ودخلت الروسية أليكسندرا زيرباتسوفا صراع المنافسة، بعد فوزها غياباً على لاعبنا عمار السدراني.

وفي بقية النتائج، فاز أحمد الرميثي على الفلبيني فرانز باريتو، وأحمد فريد على الهندي راجافيش فيلافا، كما فاز إبراهيم سلطان على الهندي أشفات ميتال.

من ناحية أخرى، يتم بث مباريات البطولة على عدد من المواقع الشطرنجية الشهيرة، والتي تقوم بنقل المباريات عبر منصاتها، وتحظى مباريات البطولة بمتابعة واسعة من جمهور اللعبة حول العالم، لما تضمه من أسماء قوية ومواهب واعدة وجماهير تحرص على متابعة نجومها.