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3 مباريات لمنتخب الجودو في افتتاح بطولة طاجيكستان

3 مباريات لمنتخب الجودو في افتتاح بطولة طاجيكستان
1 يونيو 2023 17:00

أبوظبي (الاتحاد)

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يستهل منتخب الجودو، يوم الجمعة مشواره في بطولة «الجراند بري» التي تنطلق بقاعة قصر التنس في دوشانبي عاصمة طاجيكستان، وتستمر إلى 4 يونيو الحالي، بمشاركة 315 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 دولة، من بينها 4 منتخبات عربية هي الإمارات، والبحرين، والمغرب والجزائر، وتبلغ جوائزها 100 ألف يورو.
وتبدأ البطولة بالدور التمهيدي، على ضوء القرع، والبداية بمباريات الوزن الخفيف، حيث تواجه بشيرا منافستها الكرواتية جورافيا في وزن تحت 52 كجم، وتلعب باتسو مع جولندرافا بطلة طاجيكستان في وزن تحت 57 كجم، وعلى مستوى الرجال بفئة الوزن الخفيف، يلتقي نارمند مع فرير بطل إنجلترا في «وزن تحت 66 كجم»، وفي منافسات الوزن الثقيل التي تنطلق مبارياتها الأحد في ختام البطولة، بمشاركة أرام الذي يخوض وزن تحت 90 كجم، ومعروف في وزن فوق 100 كجم.
ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي ويشرف على تدريب المنتخب الدولي السابق فيكتور.

الإمارات
اتحاد الجودو
طاجيكستان
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