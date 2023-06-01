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الرياضي

نيمار يتمسك بالوجهة المفضلة

نيمار يتمسك بالوجهة المفضلة
1 يونيو 2023 16:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
اقتربت مغامرة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في العاصمة الفرنسية باريس من النهاية، فالوضع هذه المرة اختلف تماماً عن الأعوام السابقة التي ترددت فيها شائعات حول رحيله، ثم تنتهي إلى لا شيء، ولكن هذا الموسم وجد «نجم السامبا» نفسه مدفوعاً نحو الرحيل، منذ أن تظاهرت ضده مجموعة من مشجعي سان جيرمان أمام منزله، ووجهت إليه السباب وطالبت برحيله، ما جعله يشعر بأنه غير مرغوب في وجوده في «حديقة الأمراء».
غير أن نيمار لا يسعى للرحيل إلى أي مكان، وإنما حدد مكاناً واحداً للانتقال إليه ولا يريد غيره، وهو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ومعروف أن عقد نيمار لم يصل بعد إلى نهايته وإنما يستمر حتى صيف 2027. 

وكشفت بعض المصادر الصحفية الإنجليزية النقاب عن أن اليونايتد بدأ بالفعل مفاوضاته مع نيمار من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم، بل إن موقع جول العالمي أكد أن «أولد ترافورد» هي الجهة المفضلة لنجم السامبا البالغ من العمر 31 عاماً.
فيما ذكرت مصادر فرنسية قريبة من نيمار أنه إذا ما قرر الرحيل عن سان جيرمان، فلن يلعب لأي نادٍ غير اليونايتد، وهو قرار يحزن أندية أخرى كانت تسعى إلى ضمه مثل تشيلسي ونيوكاسل، وكلها كانت قريبة من التواصل معه. كما أنه رفض العروض التي وصلته من السعودية، كل ذلك من أجل عيون «الشياطين الحمر».
غير أن المصادر نفسها أكدت أن فرص نيمار في اللعب لليونايتد تتوقف على اسم المالك الجديد للنادي والذي سيتحدد هذا الصيف، والمنافسة شرسة بين الملياردير البريطاني سير جيم راتكليف والشيخ جاسم بن حمد آل- ثاني القطري. 

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وذكر موقع «فوت ميركاتو» أن العلاقة الوثيقة بين إدارة باريس سان جيرمان والشيخ جاسم، تجعل انتقال نيمار لليونايتد أسهل، في حالة فوز الشيخ جاسم بالصفقة، أما فوز الملياردير الإنجليزي بالصفقة، لن يكون في مصلحة نيمار ولا سان جيرمان. وفي حالة فشل رحيل نيمار، ليس من المستبعد أن يبقى في باريس في الموسم الجديد.

نيمار
باريس سان جيرمان
مانشستر يونايتد
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