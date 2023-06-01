الهداف التاريخي لأبطال آسيا ينفصل عن كيتشي

هونج كونج (رويترز)

أنهى المهاجم ديان داميانوفيتش، الهداف التاريخي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، مشواره مع فريق كيتشي بعد انتهاء عقده مع بطل هونج كونج.

وأعلن النادي الانفصال عن داميانوفيتش «41 عاماً» بعد عامين ونصف منذ انضمامه من دياجو الكوري الجنوبي.

وفرض داميانوفيتش، الذي أحرز 42 هدفاً في دوري الأبطال، نفسه كأحد أبرز المهاجمين في كرة القدم الآسيوية خلال فتراته مع سول وبكين جوان وسوون بلووينجز، كما قضى فترة قصيرة في الأهلي السعودي.

وتخطى الرقم القياسي السابق للكوري الجنوبي لي دونج-جوك في دوري أبطال آسيا في 2021، ثم أضاف أربعة أهداف أخرى مع كيتشي في المسابقة القارية.

وساعد مهاجم منتخب الجبل الأسود السابق كيتشي في بلوغ دور 16 بدوري الأبطال للمرة الأولى في 2022، حين خرج على يد باثوم يونايتد التايلاندي في أغسطس الماضي.

وأحرز 61 هدفاً في 61 مباراة بجميع المسابقات مع كيتشي وأنهى دوري هونج كونج الممتاز كهداف للمسابقة مع التتويج باللقب، كما نال كأس الاتحاد وكأس الرابطة هذا الموسم.

ولم يحدد داميانوفيتش بعد إن كان سيواصل مسيرته الاحترافية التي بدأت في 1998.