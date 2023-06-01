الجمعة 2 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الهداف التاريخي لأبطال آسيا ينفصل عن كيتشي

الهداف التاريخي لأبطال آسيا ينفصل عن كيتشي
1 يونيو 2023 14:52

هونج كونج (رويترز)

أخبار ذات صلة
النصر يخوض ملحق «أبطال آسيا»
الأندية الآسيوية تطلب تأخير قرعة «الأبطال»

أنهى المهاجم ديان داميانوفيتش، الهداف التاريخي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، مشواره مع فريق كيتشي بعد انتهاء عقده مع بطل هونج كونج.
وأعلن النادي الانفصال عن داميانوفيتش «41 عاماً» بعد عامين ونصف منذ انضمامه من دياجو الكوري الجنوبي.
وفرض داميانوفيتش، الذي أحرز 42 هدفاً في دوري الأبطال، نفسه كأحد أبرز المهاجمين في كرة القدم الآسيوية خلال فتراته مع سول وبكين جوان وسوون بلووينجز، كما قضى فترة قصيرة في الأهلي السعودي.
وتخطى الرقم القياسي السابق للكوري الجنوبي لي دونج-جوك في دوري أبطال آسيا في 2021، ثم أضاف أربعة أهداف أخرى مع كيتشي في المسابقة القارية.
وساعد مهاجم منتخب الجبل الأسود السابق كيتشي في بلوغ دور 16 بدوري الأبطال للمرة الأولى في 2022، حين خرج على يد باثوم يونايتد التايلاندي في أغسطس الماضي.
وأحرز 61 هدفاً في 61 مباراة بجميع المسابقات مع كيتشي وأنهى دوري هونج كونج الممتاز كهداف للمسابقة مع التتويج باللقب، كما نال كأس الاتحاد وكأس الرابطة هذا الموسم.
ولم يحدد داميانوفيتش بعد إن كان سيواصل مسيرته الاحترافية التي بدأت في 1998.

 

دوري أبطال آسيا
الأهلي السعودي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
الاقتصادي
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
اليوم 12:28
شعار شرطة أبوظبي
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 12:28
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 12:05
ميسي بـ630 يورو!
الرياضي
ميسي بـ630 يورو!
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©