النقطة المثيرة تفرض «الفيديو» على التنس

باريس(رويترز)

طالب كاميرون نوري بالسماح بالإعادة التلفزيونية، لمساعدة حكام التنس في اتخاذ القرارات الصائبة بعد نقطة مثيرة للشك في مباراته أمام لوكا بوي في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس".

واعتقد الفرنسي بوي أنه حصل على نقطة في المجموعة الثالثة بعد ضربة ساقطة، لكن الحكم إيفا أسديراكي لم تتمكن من رؤية أن الكرة لمست الأرض مرتين. وفاز نوري بالنقطة وسط صيحات استهجان من الجماهير.

وقال بوي إن نوري لم يكن مجبراً على التنازل عن النقطة، كما يفعل لاعبون أحياناً عند الشك في ارتداد الكرة مرتين، لكنه أضاف أن الحكم كان يجب أن تحظى بخيار فحص اللقطة عبر الفيديو، واتفق معه اللاعب البريطاني.

وأبلغ نوري الصحفيين عقب الفوز 6-1 و6-3 و6-3: «أعتقد أن هذا سيكون رائعاً، لدينا التكنولوجيا، ولا أعرف لماذا لا نستغلها في كل الجوانب».

وأضاف: «نرتكب جميعاً أخطاءً، يخطئ الحكام، اعتقد أنه (بوي) محق، بعد إعادة اللقطة أرى أنها لم تكن على صواب».

كما عبر بوي عن إحباطه لعدم معاقبة الحكام على الأخطاء، مطالباً بعدم تغريم اللاعبين أيضاً عند ارتكاب أخطاء بسيطة.

وتابع: «كسر المضرب هل يستحق غرامة 15 ألف دولار؟ لكن بالنسبة للحكم لا توجد عواقب.

»ارتكبت خطأ ربما كان سيغير اللقاء، حسناً في اليوم التالي ستجلس على مقعدها وتدير مباراة أخرى دون مشكلة«.

وواصل:»حسناً، نرتكب جميعاً الأخطاء، لكن بالنسبة لي عند ارتداد الكرة مرتين ووسط كل الكاميرات داخل الملعب من السهل مراجعة النقطة".