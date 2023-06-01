«الحصيلة الأضعف» وراء رحيل تيجالي!



مصطفى الديب (أبوظبي)



وجه الوحدة الشكر إلى «المهاجم التاريخي» سبستيان تيجالي، ليُسدل الستار على رحلة استمرت لسنوات طويلة، رغم أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات بين الطرفين لتجديد العقد لموسم آخر، والاتفاق على تخفيض الراتب السنوي، إلا أن خسارة الفريق المنافسة على لقب «دوري أدنوك للمحترفين» أدت إلى تغيير «وجهة النظر»، خاصة أن أرقام تيجالي هذا الموسم لم تشفع للتجديد، في ظل ما حدث، وخسارة «أصحاب السعادة» لجميع البطولات.

وتؤكد الأرقام أن عودة تيجالي من النصر لم تكن قوية، حيث شارك في 20 مباراة بالدوري «709 دقائق»، وسجل 6 أهداف فقط، بنسبة أقل من ثلث هدف في المباراة.

وتعتبر الأرقام قليلة مقارنة بما قدمه اللاعب في السابق، حيث سجل مع الوحدة 152 هدفاً، بخلاف 6 أهداف في الموسم المنتهي، وتعتبر حصيلة تيجالي هي الأضعف في مسيرته بالدوري، مقارنة بموسم 2013-2014 الذي سجل خلاله 28 هدفاً.