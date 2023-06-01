بنزيمة يحدد موقفه النهائي مع «الريال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



في الوقت الذي أخطر فيه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، مسؤولي النادي بضرورة الإعداد والتجهيز لحقبة ما بعد كريم بنزيمة، تحسباً لرحيله في أي وقت، إذا بمخاوف المدرب تتحول إلى حقيقة بأسرع من المتوقع، إذ إن النجم الفرنسي الحاصل على الكرة الذهبية 2022، أبلغ إدارة «الميرنجي» برغبته في قبول عرض خرافي من نادي الاتحاد السعودي.

وكشف موقع «فوت ميركاتو» النقاب عن أن بنزيمة أبلغ بالفعل مدريد، بأنه لن يلتزم بتوقيع عقد جديد مع النادي، بعد انتهاء عقده الحالي بنهاية الموسم، لأنه تلقى عرضاً مدته عامين وبمبلغ 400 مليون يورو، كما أنه سيكون سفيراً للسعودية في حملتها لتنظيم كأس العالم 2030، بالاشتراك مع مصر واليونان.

وإذا كان البرتغالي كريستيانو رونالدو هو النجم الأول الذي فتح الطريق للعب في السعودية، بإنضمامه إلى النصر، فإن بنزيمة لن يكون الأخير، لأن الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، قد يقبل العرض الخرافي الذي عرضه عليه الهلال السعودي، ووعده بعقد يفوق بكثير ما يمكن أن يقدمه له برشلونة أو إنتر ميامي.

وقال الموقع إن بنزيمة الذي يبدو أن تفكيره انتهى إلى قبول العرض السعودي، أبلغ مسؤولي «البلانكوس» برغبته في المغادرة هذا الصيف، والكرة الآن أصبحت في ملعب النادي الملكي الذي يرفض رحيل بنزيمة، ويرغب في الاحتفاظ به موسماً آخر حتى يونيو 2024.

وأضاف «فوت ميركاتو» أن ريال مدريد الذي لم يكن يتوقع أن يفقد بنزيمة بهذه السهولة، يحاول إقناعه بالبقاء عاماً آخر على الأقل، وإذا لم تتوصل إدارة النادي إلى اتفاق مع بنزيمة في هذا الشان، إزاء إصراره على الرحيل، فإن «الميرنجي» عليه أن يبحث من الآن عن رأس حربة «سوبر» رقم 9 ليحل محله، والاسم الأبرز حالياً هو الهداف الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام، والذي يرغب في الرحيل عن «السبيرز» بنهاية هذا الموسم.