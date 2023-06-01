«أبيض الشباب» يختتم معسكر دبي



دبي (الاتحاد)



اختتم منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة، معسكره الداخلي، الذي انطلق 22 مايو الماضي، بمقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن برنامج إعداده للمشاركات الإقليمية والقارية المقبلة.

وخاض «أبيض الشباب» خلال معسكر دبي تجربتين أمام نظيره الروسي، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري، على منح الفرصة أمام أغلب العناصر للمشاركة، بهدف زيادة الخبرات، من خلال اللعب مع مدارس كروية مختلفة ومنتخبات قوية، مثل روسيا وقبلها هولندا والمكسيك والصين والسعودية.

وضمت قائمة منتخبنا في المعسكر 26 لاعباً، هم، عبدالرحمن طلال، ياسر ألو علي، عبيد أحمد، زايد سلطان، مايد الغيلاني «الوحدة»، فهد جاسم، حمدان الحمادي، هلال السويدي، عبدالرحمن يوسف «الشارقة»، أحمد رائد، زيد أسامة «النصر»، محمد خالد، راشد عبدالله، عبدالله أنور «الوصل»، عيد محمد، محمد إبراهيم، حازم محمد، منصور البلوشي «العين»، سيف خالد، سعود علي «الإمارات»، محمد جمعة، غيث عبدالله سهيل، ماجد المهيري، عبدالعزيز الأصبحي «شباب الأهلي»، محمد فيصل، زايد فدعق «الجزيرة».