«رياضة المرأة» يشارك في مبادرة «قافلة شرطة دبي»



دبي (الاتحاد)



شارك اتحاد رياضة المرأة في فعاليات مبادرة القافلة الرياضية، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، متمثلة في مجلس الرياضيين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، من خلال تقديم عدد من الأنشطة البدنية والجلسات والورش التوعوية للمشاركات والمشاركين من طلبة المدارس ولاعبي الاتحادات الرياضية، لتعزيز مفهوم العلوم الرياضية التي تعتبر تخصصاً من التخصصات الدراسية المتشعبة لتضمنه موضوعات واسعة، مثل إدارة الأندية الرياضية، والتسويق الرياضي، والعلاج الطبيعي، والتدريب الشخصي، والاستشارات الغذائية، بالتعاون مع شركة الأبعاد الثلاثية للأداء البدني.

وقدم المحاضرين عدن القاضي، ورحمة علي، وأندرو بيدفورد فعاليات اتحاد رياضة المرأة، التي تضمنت أنشطة لياقة بدنية ومحاضرات صحية وورشاً تثقيفية عن موضوع العلوم الرياضية تحت عنوان «أهمية الرياضة البدنية والتمرين».

واستعرض اتحاد رياضة المرأة من خلال جناحه مبادراته المتنوعة، من ضمنها الهوية الرقمية للاعبات في الإمارات بالموقع الإلكتروني الخاص به، وقدم شرحاً للاعبات وإدارات الرياضية لآلية التسجل، بما يعزز التحول المنشود إلى البيئة الرقمية التي تشكل أحد المقومات الداعمة الأساسية لمنظومة التنمية الشاملة في القطاع الرياضي، وتسهم كذلك في الاطلاع على السير الذاتية للاعبات الإمارات وإنجازاتهن وقصص نجاحهن الملهمة، بما يستعرض مسيرة نجاحات الرياضة النسائية ونموذجها المشرف المدعاة للفخر والاعتزاز، الذي يستحق تكاتف القائمين على الرياضة في الدولة، لتمكين صاحبات المواهب وتأهيليهن في مختلف الألعاب الرياضية وترسيخ النظرة الإيجابية للمجتمع حول ممارسة المرأة للرياضة، وتوظيف الإمكانات والوسائل المتطورة لإيجاد أفضل الفرص والحلول والخدمات المبتكرة للارتقاء بمستوى أداء اللاعبات وتعزيز وجودهن على منصات التتويج المحلية والإقليمية والعالمية.

ومن جانبها، أشادت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد رياضة المرأة، بجهود القيادة العامة لشرطة دبي بقيادة معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ورؤيتها الوطنية في إطلاق مبادرة القافلة الرياضية، التي كان لها الصدى الإيجابي بين المشاركين والمشاركات من طلبة المدارس ولاعبي المنتخبات الرياضية، كما ثمنت الدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة برئاسة معالي دكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ودورها المتواصل في الارتقاء وتطوير الرياضة بالدولة.

وأضافت: يفخر اتحاد رياضة المرأة، بتعزيز سبل التعاون مع جميع الجهات والهيئات والمؤسسات والاتحادات المعنية بالرياضة في الدولة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد في دعم لاعبات الإمارات في جميع الألعاب الرياضية، والسعي لاستشراف المستقبل، من خلال برامج ومبادرات تشمل جميع جوانب الرياضة، من ضمنها اكتشاف المواهب، التي لها بالغ الأثر في تعزيز صفوف المنتخبات الوطنية، إلى جانب دعم الرياضة المجتمعية، وجعل الرياضة أسلوب حياة وثقافة في المجتمع.