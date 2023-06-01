منتخبنا يواجه إيطاليا في افتتاح مونديال «سلة الكراسي»



رضا سليم (دبي)



كشفت اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم «دبي 2022» عن تفاصيل الحدث الذي يقام من 9 إلى 20 يونيو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وذلك بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 28 منتخباً، منها 16 للرجال و12 للسيدات، وتمثل الطريق إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وتعد الإمارات أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف هذا الحدث العالمي، والتي تنظم أيضاً على مدى 3 أيام «كونجرس» الاتحاد الدولي الذي يشهد انتخاب رئيس الاتحاد والأعضاء لدورة جديدة، ويقص منتخبنا شريط الافتتاح أمام نظيره الإيطالي في السابعة مساءً في ضربة بداية مباريات المجموعات «المجموعة الأولى».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة بالمكتب الرئيسي لمجموعة الحبتور، للإعلان عن تفاصيل الحدث والرعاة والشركاء، وحضر المؤتمر خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وعدد من لاعبي منتخبنا الوطني ورعاة البطولة.

وقال ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: نتطلع لتقديم نسخة استثنائية بكل رسائلها الملهمة، والتي تجسد إرادة اللاعبين واللاعبات، لأن يرى العالم الدور الكبير للرياضة في تمكين فئات المجتمع، وهذا هو الهدف الأسمى، من أجل أن تحقق البطولة كل الأهداف التي تقام من أجلها، موجهاً الشكر إلى الرعاة والشركاء.

وأشاد خلف بن أحمد الحبتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بالدور الكبير الذي يقوم به نادي دبي لأصحاب الهمم في المجتمع في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، مؤكداً أن المجموعة لن تدخر جهداً في تقديم كل أوجه الدعم للبطولة، متمنياً كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، ويجب دعم أبطالنا من أصحاب الهمم، والعزيمة وحدها لا تكفي لصنع الأبطال، وأن المهنية والاحتراف ضروريان لبلوغ ذلك.

وأعرب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، عن سعادتهم باستضافة دبي لهذا الحدث العالمي الذي يأتي نتيجة الاهتمام الكبير والدعم الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من قيادتنا الرشيدة، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت دبي وجهة مفضلة للاتحادات الدولية لتنظيم البطولات والفعاليات الدولية فيها، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة، بما تتضمنه من المرافق والمنشآت الرياضية المصممة وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية.

وأضاف: نفخر بأن نتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم في تنظيم الحدث العالمي الكبير الذي يشارك فيه 28 منتخباً من الرجال والسيدات من جميع دول العالم، ويعمل مجلس دبي الرياضي على تقديم كل سبل الدعم لأصحاب الهمم، عبر إطلاق المبادرات التي تسهم في تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع، ومنحهم الفرصة لإبراز مواهبهم.

وقال ماجد العصيمي مدير البطولة: اللجنة المنظمة وفرق العمل المختلفة أكملت كافة الاستعدادات لتقديم بطولة استثنائية تظل في أذهان كل من يحظى بالمشاركة فيها ويتابعها، خصوصاً أن الإمارات ودبي دائماً على قدر التحدي، لتحويل الأحلام إلى واقع والمستحيل إلى إنجاز، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة، من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة، مثمناً الدور الكبير للرعاة والشركاء في التفاعل مع الأحداث الرياضية.

ورحب إبراهيم سالم لاعب منتخبنا بكل اللاعبين المشاركين في نسخة دبي، حيث يسعى «أصحاب الهمم» من خلالها لترك بصمة تظل في أذهان الجميع، خاصة أنهم على قدر المسؤولية للوصول إلى القمة دائماً.