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الرياضي

«الفجيرة للفنون القتالية» يهدي درع التفوق في الجودو إلى محمد الشرقي

«الفجيرة للفنون القتالية» يهدي درع التفوق في الجودو إلى محمد الشرقي
1 يونيو 2023 12:38

 
الفجيرة (وام)


أهدت أسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية درع التفوق العام لموسم اتحاد الجودو 2022 - 2023، إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، تقديراً وعرفاناً لرعاية سموه لقطاع الشباب والرياضة بالفجيرة، بما أسهم في توفير الدوافع والإمكانات لهم لتحقيق الصدارة على مستوى الدولة، وقيادة قطاع الرياضة بشكل عام لتحقيق العديد من الإنجازات. 

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جاء ذلك عقب التتويج بدرع التفوق العام لاتحاد الجودو برصيد 730 نقطة، بعد فوز النادي بألقاب كأس الاتحاد لفئة الشباب، وبطولة اليوم الوطني لفئة الشباب، ودورة محمد بن حمد الرمضانية للألعاب القتالية، بجانب حصد العديد من النقاط في مختلف منافسات الاتحاد لهذا الموسم.
ونيابة عن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، نقل محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، مشرف الجودو المحلي، تهاني مجلس إدارة اتحاد الجودو لأسرة النادي وفرق الجودو المختلفة، بعد تسليم درع التفوق العام للإدارة واللاعبين والمدربين بمقر نادي الفجيرة للفنون القتالية في احتفالية خاصة.
وأعرب نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، عن سعادتهم في النادي بهذا الإنجاز غير المسبوق لرياضة الجودو، والذي تحقق ترجمة للرؤية الثاقبة لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس النادي، ورعاية سموه لكافة برامج اكتشاف المواهب وتطويرها وصقل قدراتها، مؤكداً أن هذا الإنجاز الرياضي من ضمن مستهدفات الخطة الاستراتيجية لتطوير الألعاب الرياضية بنادي الفجيرة للفنون القتالية.

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