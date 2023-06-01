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خيول الإمارات تطارد لقب الأوكس الإنجليزي

خيول الإمارات تطارد لقب الأوكس الإنجليزي
1 يونيو 2023 13:00

 
محمد حسن (دبي)

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تخوض خيول الإمارات عصر يوم الجمعة، مواجهات قوية بمضمار إبسوم العريق في إنجلترا، حيث ينطلق سباق الأوكس الكلاسيكي، المخصص للمهرات عمر 3 سنوات، وتبلغ مسافته ميلاً ونصف الميل لـ «الفئة الأولى»، وقيمة جائزته أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني، وتتنافس فيه 11 مهرة.
وتمثل الإمارات كل من «ايتيرنال هوب» لجودلفين، و«برايت دايموند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم. 
وتسعى «ايتيرنال هوب» ابنة «تيوفيلو»، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، لحصد اللقب الكلاسيكي للفريق الأزرق، بعد أن سجلت انتصارين من أصل ثلاث مشاركات، حيث تطورت من سباق ولفرهامبتون، عندما احتلت المركز الثالث لتحقق انتصارين في شيلمسفورد ولينجفيلد.
وشاركت «برايت دايموند»، بإشراف كارل بورك وقيادة كيلفورد لي، في 4 سباقات حلت في المركز الأول مرة، وكانت خامسة في السباق التحضيري الذي أقيم في 13 مايو الماضي.
ويشهد الحفل نفسه عودة نجم جودلفين «هريكين لين» في سباق كورونيشن كب للفئة الأولى، بعد فوزه الكبير بلقب سباق جوكي كلوب ستيكس بمضمار نيوماركت بفارق 6 أطوال.

الإمارات
سباقات الخيول
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