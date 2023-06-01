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الرياضي

«النسخة 13» من معسكر «السلة بلا حدود» تنطلق الجمعة

«النسخة 13» من معسكر «السلة بلا حدود» تنطلق الجمعة
1 يونيو 2023 12:35

أبوظبي (وام)

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تنظم دائرة السياحة والثقافة- أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية «إن. بي. إيه»، والاتحاد الدولي لكرة السلة، يوم الجمعة، الحفل الافتتاحي للنسخة الـ13 من معسكر «كرة السلة بلا حدود- آسيا»، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي.
وتحتضن جامعة نيويورك أبوظبي بمقرها في جزيرة السعديات فعاليات الحفل الافتتاحي للمعسكر، والذي يقام في الساعة الثانية ظهراً بصالة الألعاب الرياضية في الجامعة.
ويجمع المعسكر بين أفضل اللاعبين من الجنسين تحت 18 عاماً، من جميع أنحاء القارة، للاستفادة بشكل مباشر من تواجد لاعبين محترفين حاليين وسابقين من «إن. بي. إيه»، والرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية، والاتحاد الدولي لكرة السلة، وأساطير كرة السلة والمدربين، ليتنافسوا مع أقرانهم من المنطقة.
ويقام بالتزامن مع المعسكر، مخيم جونيور «إن. بي. إيه» «أبوظبي إيليت» في حرم جامعة نيويورك أبوظبي اعتباراً من اليوم إلى 4 يونيو، حيث يجمع المخيم 40 لاعباً من أفضل الناشئين من الجنسين من عمر 15 عاماً فما دون، من دوري الناشئين لكرة السلة «جونيور إن. بي. إيه. أبوظبي»، بهدف تطوير المهارات الأساسية للاعبين في المباريات الاحترافية «خمسة مقابل خمسة».
ويعزز المعسكران التعاون الممتد لأعوام بين «الرابطة الوطنية لكرة السلة» و«دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي»، والذي تقام بموجبه مواجهة قوية بين فريقي «دالاس مافريكس» و«مينيسوتا تيمبر وولفز» في مباراتين قبل الموسم 5 و7 أكتوبر المقبل، في «الاتحاد أرينا»، بجزيرة ياس في أبوظبي.
ويشمل التعاون أيضاً مجموعة متنوعة من الفعاليات التفاعلية التي تتميز بتواجد نجوم «إن. بي. إيه»، الحاليين والسابقين، وسلسلة من فعاليات «إن. بي. إيه. فيت» لتعزيز الصحة، وعرض لعبة «إن. بي. إيه. تو. كيه» الإلكترونية الخاصة بكرة السلة.
 

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