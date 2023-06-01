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مورينيو فخور بالخسارة الأولى!

مورينيو فخور بالخسارة الأولى!
1 يونيو 2023 11:57

بودابست(د ب أ)

عبر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي، عن فخره بفريقه رغم الخسارة أمام إشبيلية الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم. 

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وقاد حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو فريقه إشبيلية للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في تاريخه، عقب فوزه 4/ 1 بركلات الترجيح على روما الإيطالي مساء الأربعاء، في المباراة النهائية للمسابقة القارية. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت بملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، بالتعادل 1/ 1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للفريق الإسباني، بفضل تألق بونو، الذي تصدى لركلتي ترجيح باقتدار.
وبادر روما بالتسجيل عن طريق نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل إشبيلية بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل جيانلوكا مانشيني، لاعب الفريق الإيطالي، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55.
وصعد مورينيو بروما إلى نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم بعد أن قاده للقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي. 

وفشل مورينيو في الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالألقاب الأوروبية كمدرب، وظل يقتسم الصدارة مع مع جيوفاني تراباتوني برصيد خمسة ألقاب لكل منهما. وقال مورينيو: «لقد فزت بخمس مباريات نهائية وخسرت هذه المباراة، لكني أعود إلى الديار بمشاعر الفخر مرة أخرى، الأولاد أعطوا كل ما بوسعهم». وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: «شعرنا بالضغط أمام فريق أكثر موهبة منا، خسرنا مباراة ولكن ليس الكرامة، لم يسبق لي أن عدت إلى الديار بمثل مشاعر الفخر هذه، حتى عندما فزت».
وفشل روما في التتويج باللقب خلال ظهوره الثاني بالمباراة النهائية للبطولة، بعدما سبق له أن خاض الدور ذاته خلال نسخة المسابقة عام 1991، حينما كانت البطولة تجرى تحت مسماها القديم «كأس الاتحاد الأوروبي».

مورينيو
الدوري الأوروبي
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إشبيلية
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