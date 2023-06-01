2183000 درهم «عقوبات الانضباط» في «موسم المحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)



كشفت إحصائية رقمية لصحيفة «الاتحاد»، عن وصول إجمالي الغرامات المالية الصادرة عن لجنة الانضباط باتحاد الكرة بحق أندية المحترفين إلى 2183000 درهم بنهاية موسم 2022- 2023، شملت 12 نادياً في مسابقات كأس رئيس الدولة، ومسابقات رابطة المحترفين «دوري أدنوك للمحترفين، كأس السوبر، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري المحترفين تحت 21 عاماً».

وفرض الجزيرة واتحاد كلباء على التوالي، الأفضلية بين 14 نادياً شاركت في مسابقات الموسم المنصرم للمحترفين على صعيد 5 منافسات، من بينها 4 على مستوى الفريق الأول، بجانب «بطولة دوري تحت 21، وحافظ «فخر أبوظبي» و«النمور» على سجليهما خاليين من الغرامات المالية في كل المسابقات كأفضل الأندية سلوكاً.

شملت الغرامات المالية لموسم 2022- 2023، فرض لجنة الانضباط ما مجموعه 353 ألف درهم في «البطولة الأغلى» كأس رئيس الدولة، مقابل 660 ألف درهم، حصيلة غرامات «دوري أدنوك للمحترفين»، فيما تجاوزت الغرامات المالية في دوري تحت 21 عاماً حاجز المليون درهم لتصل إلى 1070000 درهم، واقتصرت الغرامات في المقابل على 80 ألفاً في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، مقابل 20 ألفاً في كأس السوبر.

واستأثرت مباراة واحدة في «دوري تحت 21»، جمعت دبا أمام ضيفه عجمان ضمن «الجولة 17»، والتي انتهت بفوز «النواخذة» بنتيجة 1-0، بالنصيب الأكبر من حصيلة الغرامات المالية في الموسم، بعدما فرضت لجنة الانضباط ما مجموعه 980 ألف درهم على 10 من لاعبي الفريقين، بعد الاشتباك والاعتداءات المتبادلة بين اللاعبين، والتي اندلعت بنهاية المباراة.

وتصدر عجمان ودبا على التوالي المشهد على صعيد قيمة الغرامات المالية، برصيد 564 ألف درهم على «البرتقالي» حصيلة عقوبات الفريق في مسابقتي كأس رئيس الدولة «74ألفاً»، ودوري تحت 21 «490 ألفاً»، فيما بلغ إجمالي عقوبات «النواخذة» الهابط إلى دوري الأولى بنهاية الموسم 490 ألفاً في مباراة واحدة في دوري 21.

وشملت قائمة الأندية الأكثر تعرضاً للغرامات المالية بالترتيب، عجمان، دبا، الوصل «352 ألفاً»، شباب الأهلي «245 ألفاً»، الشارقة «179 ألفاً»، العين «128 ألفاً»، النصر «90 ألفاً»، الظفرة «50 ألفاً»، الوحدة «35 ألفاً»، البطائح «30 ألفاً»، خورفكان وبني ياس «10 آلاف».

وحل «دوري أدنوك للمحترفين» في المركز الثاني على صعيد إجمالي غرامات العقوبات الانضباطية بـ 660 ألف درهم، مقابل 20 ألفاً في كأس السوبر، وهي أقل عقوبة في مسابقات الموسم، وأوقعت العقوبة على الشارقة بعد إلقاء جماهيره عبوات سائلة والنزول لأرضية الملعب في المباراة أمام العين 1-0 على استاد آل مكتوم.



الغرامات حسب المسابقات



كأس رئيس الدولة: 353.000

دوري أدنوك للمحترفين: 660.000

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: 80.000

كأس السوبر الإماراتي: 20.000

دوري المحترفين تحت 21 عاماً: 1070000



مجموع الغرامات حسب الأندية «كل المسابقات»



564000 عجمان

490000 دبا

352000 الوصل

245000 شباب الأهلي

179000 الشارقة

128000 العين

90000 النصر

50000 الظفرة

35000 الوحدة

30000 البطائح

10000 خورفكان

10000 بني ياس

0 الجزيرة

0 اتحاد كلباء

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