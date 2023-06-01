مينديليبار سعيد بالمكاسب الأوروبية

بودابست(د ب أ)

أعرب خوسيه لويس مينديليبار المدير الفني لنادي إشبيلية الإسباني، عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخ النادي الإسباني.

وقاد حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو فريقه إشبيلية للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في تاريخه، عقب فوزه 4/ 1 بركلات الترجيح على روما الإيطالي، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت بملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، بالتعادل 1/ 1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للفريق الإسباني، بفضل تألق بونو، الذي تصدى لركلتي ترجيح باقتدار.

وبادر روما بالتسجيل عن طريق نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل إشبيلية بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل جيانلوكا مانشيني، لاعب الفريق الإيطالي، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55.

وقال مينديليبار في المؤتمر الصحفي للمباراة: «سعيد بالتواجد هنا، بالفوز من أجل الفريق، جئنا إلى هنا في فترة صعبة». وأضاف: «قمنا بشيء جيد والذي قد يكون له تداعياته لصالح النادي».

وأوضح المدرب: «في النهاية فإن تمرسنا على ركلات الجزاء الترجيحية ثم التسديد في حضور 60 ألف مشجع مختلفان تماماً، ولم نختبره في الأدوار السابقة، وضعنا ثقتنا في الأشخاص الذين قاموا بالتسديد».

من جانبه قال المهاجم إيريك لاميلا: إن شعوره «مذهل» وإن الفريق سيستمتع بالفوز.

وأضاف: «كانت مباراة صعبة، روما دافع بشكل جيد وكان من الصعب إيجاد المساحات وصناعة الفرص».

وبتتويجه باللقب، حجز إشبيلية، الذي توج بجميع المباريات النهائية السبع التي خاضها في الدوري الأوروبي، مقعداً في مرحلة المجموعات بالنسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا، وفقاً للائحة المسابقة، ليعوض إخفاقه في المشاركة بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز عبر بوابة الدوري الإسباني.

وفشل إشبيلية في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بجدول ترتيب الدوري الإسباني المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم القادم، حيث احتل المركز الـ11 بالمسابقة المحلية، بفارق 19 نقطة عن فرق المربع الذهبي، قبل خوض المرحلة الأخيرة للبطولة. كما ضرب إشبيلية، الذي استعاد لقب الدوري الأوروبي بعد غياب دام عامين وعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجاً بالمسابقة القارية، موعداً في كأس السوبر الأوروبي، الذي يجرى في آب/أغسطس المقبل بمدينة بيرايوس اليونانية، مع الفائز بنهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في 10 حزيران/يونيو الجاري بمدينة إسطنبول التركية.