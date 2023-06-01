يورك: كرة الإمارات تستحق الترويج عالمياً

مراد المصري (دبي)



أكد دوايت يورك نجم مانشستر يونايتد السابق، الذي تحول إلى التدريب في تجربة تكللت بالنجاح، من خلال حصد كأس أستراليا في الموسم الماضي، أن الفوز بالكؤوس لا يأتي بـ «الحظ» فقط، ولكن بالاجتهاد والعمل على مدار أشهر، من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة.

وجاء حديث يورك مع «الاتحاد»، حيث اختار الإقامة في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، وقال: أتابع كرة القدم الإماراتية بحكم وجودي هنا، وأعتقد أن البطولات المحلية في الإمارات والأندية تستحق الترويج لها خارج الدولة، وأن يتم تسليط الضوء عليها بدرجة أكبر، ويتم استقطاب أسماء تضيف لها الزخم الترويجي والتسويقي، إلى جانب قوة المنافسة التي نشاهدها، والأندية العديدة القادرة على المقارعة لحصد الألقاب بتاريخ غني لكل منها.

وأضاف: الموسم المنتهي جاء قوياً ومتقارباً، شباب الأهلي حصد لقب الدوري بصورة متميزة، والعين نافس في جميع الجبهات، أما الشارقة فإن فوزه بالكؤوس الأربعة خلال عام يحسب له، ومحصلة منظومة عمل متكاملة، وجهد للجهازين الفني والإداري واللاعبين، وعلى الصعيد الشخصي شعرت بذلك عندما حققت كأس أستراليا مع ماكارثر الصاعد منذ ثلاث سنوات فقط إلى دوري المحترفين.



وأوضح يورك أنه يتطلع إلى مواصلة مسيرته التدريبية، والعمل في إطار يسهم في خدمة لعبة كرة القدم عموماً، وقال: لا يوجد أفضل من السير أليكس فيرجسون لتتعلم منه التدريب، وكنت محظوظاً باللعب تحت قيادته، وجمع الألقاب مع مانشستر يونايتد، واللاعب بإمكانه أن يختار البقاء في نادٍ معين، تكون فيه الهداف، وتحصل على أموال جيدة، ولكن أن تنضم إلى نادٍ تحقق معه ألقاباً كبيرة تبقى محفورة في قائمتك للأبد، فإن ذلك لا يقدر بثمن.

ويرى يورك أن ما حققه «الشياطين الحمر» هذا الموسم، شيء إيجابي في رحلة صعود، وعليه أن يرفع سقف الطموح في الموسم المقبل، وقال: الفوز بكأس الرابطة، وخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يمكن التتويج باللقب، وإنهاء الموسم بالمراكز الأربعة الأولى كلها أشياء جيدة، ويبقى المهم أن ينافس «اليونايتد» على الألقاب بقوة.

وحول وجوده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضمن سفراء «اليونايتد»، قال: الارتباط بالنادي رائع للغاية، ونجاحه من قبل في أن يكون أول فريق إنجليزي يحصد «الثلاثية» كان حدثاً لا يوصف، وفي حال نجح «السيتي» في الجمع بين «الثلاثية»، فإن ذلك سيكون مستحقاً له، لكن يجب عليه أن يتجاوزنا في المباراة النهائية لكأس الاتحاد.

وأشار يورك إلى أن الموهبة لا تكفي لصنع نجم متألق، وأي لاعب عليه العمل والاجتهاد والانضباط، وأن يملك الطموح ليتفوق، وهو ما قام به المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي يستحق أن يكون أفضل لاعب في إنجلترا هذا العام، لأنه قدم المنتظر منه، ويبدو واضحاً أنه لا يعتمد على اسمه فقط، بل يبذل قصارى جهده في الملعب ويسعى دائماً لتسجيل الأهداف ومساعدة زملائه.

وشدد يورك على أن «اليونايتد» لديه مواهب، منهم ماركوس راشفورد، إلا أن الفريق يجب عليه التركيز على ضم المهاجم رقم 9، من أجل إكمال «الحلقة المفقودة» في أدائه.

وأوضح أن مساعدته منتخب بلاده ترينيداد وتوباجو على التأهل إلى كأس العالم يبقى أحد أهم إنجازاته على الصعيدين الرياضي والشخصي، وقال: كنا أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات كأس العام عام 2006، لا يزال الأمر محفوراً في ذاكرتي، وافتخر به للأبد.

ملعب يحمل اسمه



يعتبر يورك من اللاعبين القلائل في العالم الذين يحمل ملعب اسمهم، وتحديداً في ترينيداد وتوباجو، وتم افتتاحه عام 2001، عندما استضافت بلاده نهائيات كأس العالم للناشئين، وذلك تقديراً له، بوصفه «أسطورة حية» في كرة القدم والرياضة عموماً.