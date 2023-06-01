«جودو الفجيرة» بطل «درع التفوق»

الفجيرة (الاتحاد)



توج اتحاد الجودو نادي الفجيرة للفنون القتالية بطل درع التفوق العام موسم 2022-2023، برصيد 730 نقطة، محصلة الفوز بالمركز الأول في كأس الاتحاد لفئة الشباب، وبطولة اليوم الوطني لفئة الشباب، ودورة محمد بن حمد الرمضانية للألعاب القتالية، بجانب العديد من النقاط في مختلف منافسات الاتحاد خلال الموسم.

وأعرب نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، عن سعادته بالإنجاز غير المسبوق للعبة الجودو، والذي يعتبر ترجمة لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، من خلال رعاية المواهب وتطويرها لإدخالها في المنافسات المحلية، والانطلاق بها إلى البطولات الدولية، مؤكداً أن الإنجاز ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير الألعاب في نادي الفجيرة للفنون القتالية.