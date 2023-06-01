«الإمارات القابضة» ينظم معسكراً لـ «دراجات السيدات»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن فريق الإمارات القابضة ADQ، فريق السيدات المحترف الأول في الدولة، عن تنظيم معسكره التدريبي الصيفي المغلق الثاني للدراجات الإماراتيات في أوروبا، والذي يقام في بداية من 15 يونيو، في مدينة بوتانوكو بإيطاليا، وذلك في إطار استراتيجيته لدعم رياضة ركوب الدراجات في المجتمع الإماراتي، وتشجيع المزيد من السيدات على ممارستها.

يهدف المعسكر الذي يستمر لمدة 10 أسابيع، إلى تعزيز تجربة الدراجات الإماراتيات، وتنمية مهاراتهن وخبرتهن الفنية في رياضة ركوب الدراجات، كما يسعى لتعريف المشاركات بطرق ركوب الدراجات الأوروبية، مع التركيز بشكل مكثف على ركوب الدراجات في مسارات الجبال، وأثناء التسلق، وفي الأراضي والتضاريس الصعبة، والتي تمثل تحدياً كبيراً أمام الدراجين.

يشرف على المعسكر مدربون ذوو خبرة، ويشمل مجموعة من الأنشطة لتحسين قدرات الدراجين، تتضمن الاستعدادات التقنية، والتقييمات الأساسية الشاملة، والاختبارات الفسيولوجية، بالإضافة إلى تحليل التمثيل الغذائي، والفحوصات الغذائية، والتقييمات الطبية. وتفيد البيانات التي يتم جمعها من هذه التقييمات في صياغة خطط تدريب مخصصة لكل مشاركة، كما يركز نظام التدريب البدني على التمارين الهوائية، وبناء القوة، وتعزيز القدرة على التحمل.



وإلى جانب الدورات التدريبية الصارمة، يجمع المعسكر المكثف الدراجات المبتدئات وأعضاء فريق الإمارات القابضة ADQ وجهازه الفني من المدربين والعاملين في المجال الطبي وموظفي الدعم، وذلك بهدف أن تجد هذه البيئة التعاونية مساحة للإرشاد والتوجيه لضمان حصول الدراجات الإماراتيات على الدعم الشامل طوال رحلتهم.

وقالت ميليسا مونكادا، قائدة فريق الإمارات القابضة «ADQ»: يقع تطوير المواهب الإماراتية وتوجيهها ضمن المهمة الأساسية لبرنامج تنمية المواهب الإماراتية الذي أطلقه فريقنا، ولطالما التزمنا بتوفير فرص للدراجات الإماراتيات الموهوبات، ومن خلال هذا المعسكر التدريبي المكثف، نفي بالتزامنا، ونقوم بتطوير الجيل القادم من الدراجات الإماراتيات، ونمكنهن من استغلال إمكاناتهن الكاملة.

ومن جهتها، قالت كريستينا سان إميتريو، مدربة المدربين في فريق الإمارات القابضة «ADQ»: هذا العام، اخترنا كل من صفية الصايغ وزهرة حسين وهدى الحسين والشيخة راشد لتمثيل الإمارات في معسكر بوتانوكو بإيطاليا الواقع في منطقة جبلية، حيث تخضع اللاعبات لبرنامج تدريبي مكثف لمدة 10 أسابيع، هدفنا منه هو تعزيز مهاراتهم وتقنياتهم ومعرفتهم بمسارات ركوب الدراجات الأوروبية، وخاصة الطرق الجبلية وطرق التسلق، وعند الانتهاء من المعسكر يتحسن أداؤهم، ويتمكنّ وقتها من المشاركة في الجولات والمسابقات الدولية بفعالية.

ومنذ تأسيسه في عام 2021، كرّس فريق الإمارات القابضة «ADQ» جهوده لتوسيع قاعدة ممارسي رياضة ركوب الدراجات من السيدات والفتيات، بهدف كسر الحواجز التي تحول دون دخولهن لهذا المجال، كما سعى الفريق لإلهام المزيد من الإماراتيات من مختلف المستويات والخلفيات لممارسة هذه الرياضة، وتبني منهجية النمو والتطوير المستمرين، لتكون الإمارات في طليعة حركة رياضة الدراجات الهوائية النسائية المزدهرة.