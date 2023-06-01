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«السامبا» تدخل المرحلة الانتقالية

«السامبا» تدخل المرحلة الانتقالية
1 يونيو 2023 10:37

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

أكد النجم البرازيلي ويليان، أن منتخب بلاده يمر بمرحلة انتقالية، في ظل البحث عن مدير فني جديد. ولم يتم اختيار مدير فني جديد للمنتخب البرازيلي حتى الآن خلفاً للمدرب المغادر تيتي، والذي رحل عن منصبه عقب خسارة الفريق أمام كرواتيا بضربات الترجيح في دور الثمانية بكأس العالم. وذكرت تقارير عدة أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مطلوب من جانب الاتحاد البرازيلي للعبة.
وسيلعب المنتخب البرازيلي «السامبا» مباريات ودية مع غينيا والسنغال في يونيو المقبل، حيث يتولى رامون مينيزيز مهام المدرب المؤقت, واختار قائمة قوية تضمنت ويليان، والذي شارك مع المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم في 2014 و2018، ويرى أن المنتخب في حاجة إلى إدخال عناصر جديدة وموهوبة.
وتابع ويليان في تصريحات لـ «ستاتس بيرفورم»: «في عام 2018 كنا واثقين من وصولنا لنهائي كأس العالم والفوز باللقب». وأضاف: «في هذا الوقت، اعتقدت أن البرازيل مرشح قوي للوصول إلى النهائي والفوز بكأس العالم، لكن ذلك لم يحدث أيضاً». 

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وأوضح ويليان: «لكن المنتخب البرازيلي سيدخل في أي بطولة بغرض الفوز بها، أنه الفريق الفائز بأكبر عدد من بطولات كأس العالم، لذلك سيدخل أي بطولة، سواء كأس العالم أو أي بطولة أخرى من أجل الفوز». وبسؤاله عن من يجب تعيينه مدرباً للبرازيل قال ويليان: «من الصعب إعطاء رأي بخصوص ذلك الأمر، لأن الكثيرين قالوا إنه يجب أن يكون أجنبياً، وهناك كثر آخرون يقولون إنه يجب أن يكون برازيلياً».

منتخب البرازيل
تيتي
كارلو أنشيلوتي
ريال مدريد
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