وليامس يدرب ديترويت بـ 78.5 مليون دولار



لوس أنجلوس (أ ف ب)

ذكرت شبكة «إي إس بي إن»، أن مونتي وليامس «المقال» من منصبه مدرباً لفينيكس صنز، بعد خروجه من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، يشرف على ديترويت بيستونز، بعد موافقته على عقد بقيمة 78.5 مليون دولار على مدى 6 سنوات.

وتعتبر قيمة الصفقة رقماً قياسياً في تاريخ الدوري بالنسبة لمدرب.

وأمضى وليامس أربعة مواسم على رأس الإدارة الفنية لصنز، وقاده على الخصوص إلى الدور النهائي في عام 2021، عندما خسر أمام ميلووكي باكس، ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 3-4.

وخرج صنز من الدور الثاني «نصف نهائي المنطقة الغربية» للبلاي أوف هذا الموسم على يد دنفر ناجتس 2-4، رغم تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية بالنجم كيفن دورانت.

ويخلف وليامس في ديترويت دواين كيسي الذي ترك منصبه مدرباً رئيسياً في نهاية الموسم المنتظم، بعدما أنهاه في المركز الأخير للمنطقة الشرقية، بأسوأ سجل في الدوري «17 فوزاً و65 هزيمة».

ويحاول وليامس الذي اختير مدرب العام في 2022، إعادة التوازن الى ديترويت الذي يملك لاعبين موهوبين مثل كادي كانينجهام، الاختيار الأول في درافت 2021، جايدن آيفي، مارفن باجلي والفرنسي كيليان هايس.