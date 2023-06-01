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بيراميدز يجدد عقد بلاتي توريه

بيراميدز يجدد عقد بلاتي توريه
1 يونيو 2023 09:02

 
القاهرة (د ب أ) 

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أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، تجديد عقد لاعب الوسط البوركيني الدولي، بلاتي توريه، ليبقى مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم جديدة.
وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أنه وفقاً للعقد الجديد الذي وقعه توريه مع النادي، يستمر لاعب الوسط الدولي حتى عام 2026،
وأضاف أن اللاعب البوركيني منذ انضمامه إلى صفوف بيراميدز العام الماضي، في صفقة انتقال حر، قدم الإضافة الهائلة لوسط الفريق، ويعتبر من أهم وأفضل لاعبي الوسط في كرة القدم المصرية، ولذلك كان قرار الإدارة بتمديد عقد اللاعب لمدة ثلاث سنوات إضافية. وقال: يعد بلاتي توريه أحد الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب بوركينا فاسو خلال السنوات الماضية، وسبق وقدم بطولة تاريخية مع منتخب بوركينا في نهائيات كأس الأمم الأخيرة بالكاميرون، وتم اختياره كأحد عناصر التشكيل المثالي في البطولة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف».
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، بعد خوضه 28 مباراة، فيما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 62 نقطة، بعد خوضه 24 مباراة فقط.

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