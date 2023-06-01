164 دقيقة تنقذ ديوكوفيتش من المعاناة!



باريس (أ ف ب)

بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف أول عالمياً، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس ووصيف بطل العام 2021، الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، على ملاعب رولان جاروس، بفوز الأول على الياباني دانيال تارو 6-1 و3-6 و6-1 و6-2، والثاني على الإسباني روبرتو كارباييس بايينا 6-3 و7-6 و6-2.

وعانى الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثالث لتخطي عقبة المجري مارتون فوتشوفيتش 7-6 و6-0 و6-3 في ساعتين و44 دقيقة.

ضرب ألكاراز «20 عاماً،» والساعي للقبه الكبير الثاني، بعد فلاشينج ميدوز العام الماضي، بقوة في بدايتها، وكسب المجموعة الأولى بسهولة 6-1 في 35 دقيقة، بعدما كسر إرسال الياباني في الشوطين الثاني والسادس، ولكن الياباني المصنف 112 عالمياً رد بقوة في المجموعة الثانية، وكسر إرسال الإسباني في الشوط الثاني، وتقدم 2-0 ثم 3-0، وحافظ على تقدمه حتى أنهاها في مصلحته 6-3 في 44 دقيقة.

واستعاد ألكاراز توازنه في المجموعة الثالثة، وتقدم 5-0 بعدما كسر إرسال دانيال في الشوطين الثاني والرابع، قبل أن يحسمها في مصلحته 6-1 في 30 دقيقة.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في بداية المجموعة الرابعة، قبل أن يفعلها ألكاراز للمرتين الثانية والثالثة في الشوطين الخامس والشوط السابع، فتقدم 5-2 وأنهاها في مصلحته 6-3 في 31 دقيقة.

وقال ألكاراز «أنا سعيد بالفوز، لم يكن الأمر سهلاً بالنظر إلى الظروف المناخية، وخصوصاً الرياح، وكان يتعين عليّ التأقلم معها، وأنا سعيد بالمستوى الذي قدمته في هذه الظروف».

وأضاف «لم يكن الفوز سهلاً أيضاً بسبب المستوى الرائع الذي لعب به تارو الذي صعَّب مهمتي».

وفي الثانية، حسم تسيتسيباس مواجهته مع بايينا في ثلاث مجموعات، لكنه عانى في الثانية واحتاج إلى شوط فاصل لإنهائها في مصلحته، وقال اليوناني الذي لا يزال يبحث عن لقب أول هذا العام، بعد حلوله وصيفاً في دورة برشلونة أيضاً عن الأجواء الملائمة «أحب ارتداد الكرة عندما يكون الطقس جافاً ومشمساً، العام الماضي عانيت قليلاً بسبب المطر، ولم يناسبني كثيراً في بعض الأحيان».

ولا يزال المصنف خامساً عالمياً يبحث عن لقب أول كبير في مسيرته، بعد وصوله إلى نهائيين، ثانيهما مطلع العام في بطولة أستراليا المفتوحة، عندما سقط أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وبدت معاناة ديوكوفيتش منذ الشوط الأول، حيث استغرق ست دقائق لكسبه، ثم احتاج إلى سبع دقائق لكسب الثاني وكسر إرسال المجري، والتقدم 2-0 و3-0 و5-2، وسنحت له فرصة حسم النتيجة في الشوط التاسع والإرسال بحوزته، لكن فوتشوفيتش رد التحية بكسر إرساله، وتقليص الفارق إلى 4-5، ثم أدرك التعادل 5-5 و6-6 فارضاً شوطاً فاصلاً حسمه 7-2 وبالتالي المجموعة 7-6 في 90 دقيقة، وضرب ديوكوفيتش بقوة في المجموعة الثانية وكسبها نظيفة 6-0 في 35 دقيقة.

وتابع ديوكوفيتش أفضليته وكسر إرسال المجري في الشوط الأول للمجموعة الثالثة، بيد أن الأخير رد له التحية مباشرة مدركاً التعادل 1-1.

ونجح ديوكوفيتش في كسر إرسال المجري في الشوطين الخامس والسابع وتقدم 5-2 قبل أن يكسر إرسال المجري في الشوط الثامن وينهيها في مصلحته 6-3 في 39 دقيقة.

وقال ديوكوفيتش «كانت مباراة قوية، خصوصاً في المجموعة الأولى، ولكنني نجحت في إيجاد الحلول بعد ذلك، وقدمت أفضل مستوياتي إذا صح التعبير».

وأضاف «مارتون لم يكن لديه ما يخسره، ولست متفاجئاً بمستواه، كنت أتوقع أنه سيلعب بهذه الطريقة بإمكانه اللعب بطريقة رائعة على جميع الأراضي».

ويسعى الصربي الى لقبه الثالث في رولان جاروس والثالث والعشرين في البطولات الكبرى، لفض شراكة الرقم القياسي مع الإسباني رافايل نادال الغائب الأبرز عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة.

ولدى السيدات، حجزت سابالينكا بطاقتها الى الدور الثالث، بتغلبها على مواطنتها إيرينا شيمانوفيتش الـ214 عالمياً 7-5 و6-2، ولم تقدم سابالينكا «25 عاماً» وبطلة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي، أفضل مستوياتها، وقالت «لست سعيدة جداً بأسلوب لعبي، لدي عمل يجب القيام به لأكون أفضل استعداداً مما كنت عليه في المباراة».