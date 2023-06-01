«احتفالية اتحادية» في «ليلة مونديالية»

جدة (أ ف ب)



احتفل الاتحاد بأفضل طريقة بحصد لقب الدوري السعودي في كرة القدم، بفوزه على أرضه وأمام جماهيره على الطائي 2-0، في المرحلة الثلاثين والأخيرة من البطولة، التي شهدت لحاق العدالة بالباطن إلى الدرجة الثانية.

وسجّل هدفي الاتحاد المغربي عبد الرزاق حمدالله «73 من ضربة جزاء» الذي حصد لقب هداف البطولة «21 هدفاً»، والأنغولي هيلدر كوستا «96» على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسط حضور جماهيري كبير ناهز 60 ألف مشجع حضروا منذ ساعات مبكرة إلى استاد «الجوهرة المشعة»، للاحتفال بتتويج فريقهم باللقب للمرة الأولى بعد 13 عاماً، وتأهله للمشاركة في مونديال الأندية بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وكان الاتحاد حسم الدوري رسمياً في المرحلة الماضية، بعد فوزه على الفيحاء 3-0.

وفي المقابل، نحح الفيحاء والخليج في البقاء لموسم آخر في دوري الأضواء، بعد فوزهما على الوحدة وأبها 1-0 و3-1 توالياً، فيما لحق العدالة بالباطن وهبط إلى الدرجة الثانية عقب خسارته أمام الاتفاق بهدفين نظيفين.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 33 نقطة وتقدم للمركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، فيما تراجع الوحدة للمركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

ونجح الخليج في تثبيت أقدامه بين الكبار، رغم أنه أكمل المباراة أمام أبها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52.

ورفع الخليج رصيده إلى 32 في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، فيما بقي أبها في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

وعاد العدالة من حيث جاء، بعدما سقط أمام الاتفاق 0-2 ليبقى على رصيده السابق 28 نقطة، في المركز قبل الأخير.

من جهة أخرى، اختتم النصر موسمه بالفوز على الفتح بثلاثية، سجّلها البرازيلي أندرسون تاليسكا «4 و66»، ومحمد مران «71»، ليرفع النصر رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي الفتح سادساً برصيد 43 نقطة.