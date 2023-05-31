وفاة لاعب كرة قدم إثر شجار في دورة للشباب بألمانيا



برلين (أ ف ب)

توفي لاعب كرة قدم من أحد أندية برلين يبلغ 15 عاماً الأربعاء، متأثراً بإصابة خطيرة في الرأس جراء شجار مع لاعبين من فريق فرنسي في دورة دولية للشباب، حسب ما أعلنت الشرطة الألمانية.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إن الفتى «توفي في المستشفى نتيجة إصابة خطيرة في الدماغ» بعد ضربه في رأسه في مشاجرة في فرانكفورت الأحد، وأضافت أن لاعباً يبلغ من العمر 16 عاماً من الفريق الفرنسي، اعتُقل بعد الشجار ولا يزال موقوفاً.

ووقعت المشاجرة بعد صافرة النهاية في مباراة بين فريق الضحيّة جي إف سي برلين وفريق متز من الدرجة الثانية الفرنسية، وأشارت الشرطة إلى أن المحققين ما زالوا ينظرون في «التسلسل التفصيلي للأحداث» التي أدت إلى إصابة اللاعب الشاب.

وكانت الشرطة أوضحت في بيان منفصل الثلاثاء أن الضحية أصيب على ما يبدو «على رأسه أو رقبته» قبل أن «يسقط على الأرض وتعيّن إنعاشه»، وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في فرانكفورت إن الضحية الذي أُعلنت وفاته دماغياً الثلاثاء، وُضع على أجهزة الإنعاش للتمكّن من التبرّع بأعضائه.

من جهته قال نادي متز إنه «صُدم بشدة» من أحداث الدورة التي أقيمت في فرانكفورت.

وأكد النادي أن لاعباً من «برنامج الأداء»، وهو مشروع يمنح «لاعبي كرة القدم الشباب من كل أنحاء العالم، الوصول إلى هيكل تدريبي رفيع المستوى»، تحتجزه السلطات الألمانية.

وأضاف أن المهاجم المشتبه به «نفى التسبب في أضرار جسدية خطيرة عمداً».

وأعلن منظمو الدورة أيضاً، أنهم صدموا من الأحداث ووصفوها بأنها «حزينة بشكل لا يصدق».