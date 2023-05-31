الخميس 1 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

وفاة لاعب كرة قدم إثر شجار في دورة للشباب بألمانيا

وفاة لاعب كرة قدم إثر شجار في دورة للشباب بألمانيا
31 مايو 2023 22:04


برلين (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
شباب الإمارات.. سفراء «دبلوماسية المناخ»
«عميد السعودية» يقترب من «مونديال الأندية»

توفي لاعب كرة قدم من أحد أندية برلين يبلغ 15 عاماً الأربعاء، متأثراً بإصابة خطيرة في الرأس جراء شجار مع لاعبين من فريق فرنسي في دورة دولية للشباب، حسب ما أعلنت الشرطة الألمانية.
وقالت الشرطة المحلية في بيان إن الفتى «توفي في المستشفى نتيجة إصابة خطيرة في الدماغ» بعد ضربه في رأسه في مشاجرة في فرانكفورت الأحد، وأضافت أن لاعباً يبلغ من العمر 16 عاماً من الفريق الفرنسي، اعتُقل بعد الشجار ولا يزال موقوفاً.
ووقعت المشاجرة بعد صافرة النهاية في مباراة بين فريق الضحيّة جي إف سي برلين وفريق متز من الدرجة الثانية الفرنسية، وأشارت الشرطة إلى أن المحققين ما زالوا ينظرون في «التسلسل التفصيلي للأحداث» التي أدت إلى إصابة اللاعب الشاب.
وكانت الشرطة أوضحت في بيان منفصل الثلاثاء أن الضحية أصيب على ما يبدو «على رأسه أو رقبته» قبل أن «يسقط على الأرض وتعيّن إنعاشه»، وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في فرانكفورت إن الضحية الذي أُعلنت وفاته دماغياً الثلاثاء، وُضع على أجهزة الإنعاش للتمكّن من التبرّع بأعضائه.
من جهته قال نادي متز إنه «صُدم بشدة» من أحداث الدورة التي أقيمت في فرانكفورت.
وأكد النادي أن لاعباً من «برنامج الأداء»، وهو مشروع يمنح «لاعبي كرة القدم الشباب من كل أنحاء العالم، الوصول إلى هيكل تدريبي رفيع المستوى»، تحتجزه السلطات الألمانية.
وأضاف أن المهاجم المشتبه به «نفى التسبب في أضرار جسدية خطيرة عمداً».
وأعلن منظمو الدورة أيضاً، أنهم صدموا من الأحداث ووصفوها بأنها «حزينة بشكل لا يصدق». 

الشباب
الشرطة الألمانية
الكرة الفرنسية
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لحوار يُنهي الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:24
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
خريطة طريق أفريقية لحل الأزمة السودانية
اليوم 01:24
أرشيفية
عربي ودولي
اتهامات جديدة لـ«الغنوشي» بالتآمر على أمن تونس
اليوم 01:24
خزان النفط العائم «صافر» (رويترز)
عربي ودولي
اليمن يطالب بدعم دولي للتخلص من الكوارث
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©