الوحدة يوجه الشكر إلى تيجالي

مصطفى الديب (أبوظبي)

وجه نادي الوحدة، الشكر إلى المهاجم التاريخي للفريق سيباستيان تيجالي، بعد الفترة التي قضاها مع «العنابي»، حيث لم يجدد النادي عقد اللاعب، الذي انتهى بنهاية الموسم المنصرم.

ويعد تيجالي ثاني اللاعبين الذين تم توجيه الشكر لهم، بعد البرتغالي أدريان الذي رحل منذ يومين أيضاً.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة حسم الكثير من الملفات الخاصة بالفريق، أبرزها اسم المدرب الجديد الذي يقود «العنابي» خلفاً للهولندي أرنو، فضلاً عن حسم ملف الاستعداد للموسم الجديد وترتيب الأوضاع، بعد التأهل للبطولة العربية، التي تقام في السعودية من 20 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل.