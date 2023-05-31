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«دبي الرياضي» يُكرم الفائزين بـ«نموذج التفوق»

«دبي الرياضي» يُكرم الفائزين بـ«نموذج التفوق»
1 يونيو 2023 01:18

دبي (الاتحاد) 

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم حفل الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» يوم 22 يونيو الجاري في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، الذي سيتم فيه تكريم الفائزين في الفئات التنافسية الإحدى عشرة والمخصصة للأندية الرياضية وشركات كرة القدم واللاعبين في مختلف الرياضات ممن حققوا الإنجازات في الموسمين الرياضيين السابقين 2021-2022 و2022-2023.
وتم تحديد الفئات التنافسية للدورة التاسعة من البرنامج وهي: الجوائز المؤسسية التي تمنح لأفضل نادي رياضي، أفضل شركة كرة قدم، وأفضل ناد نوعي. والجوائز المتخصصة التي تمنح لأفضل ناد أو شركة في الأداء المؤسسي، أفضل نادي أو شركة في الكفاءة المالية، أفضل مبادرة في الاستثمار الرياضي، وأفضل أكاديمية في رعاية الموهوبين. وكذلك أوسمة التفوق الفردي التي تمنح لأفضل لاعب ناشئ في كرة القدم، أفضل لاعبة أو لاعب ناشئ في الألعاب الفردية، أفضل لاعبة أو لاعب ناشئ في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعبة أو لاعب ناشئ من أصحاب الهمم.
وتم في الدورة التاسعة الاهتمام والتركيز على الرياضيين الناشئين والبراعم والمواهب من أصحاب الإنجازات وتقديم رعاية مستقبلية لهم، بالإضافة إلى تكريم أندية دبي الرياضية في عام 2023. ترتكز هذه الدورة على قياس الاستثمار والأداء المالي، والإنجازات الرياضية والالتزام بالتشريعات والقوانين والامتثال لها بالأندية، ويتم في هذه الدورة قياس أداء الأفراد والمؤسسات خلال الموسمين الرياضيين 2021-2022 و2022-2023.
في الوقت نفسه، يواصل المجلس في الحفل تكريم نخبة جديدة من رواد العمل الرياضي من الأجيال السابقة التي مثلت أندية دبي وقدمت الكثير للأندية والمنتخبات الوطنية سواء في مجال اللعب أو الإدارة الرياضية.

مجلس دبي الرياضي
دبي
نموذج دبي للتفوق الرياضي
جوائز التفوق الرياضي
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