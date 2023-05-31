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«الشارقة لسباقات الهجن» يناقش خططه المستقبلية

«الشارقة لسباقات الهجن» يناقش خططه المستقبلية
1 يونيو 2023 01:18

الذيد (الاتحاد)

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عقد نادي الشارقة لسباقات الهجن اجتماعه الدوري الخامس لسنة 2023، برئاسة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس النادي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم سموه الكبير لرياضة الآباء والأجداد وكافة الرياضات التراثية الأخرى.
بحث الاجتماع العديد من الاقترحات التي تم طرحها من الرئيس والأعضاء، والتي تخدم ملاك الهجن.
كما تم الاطلاع على تقارير النادي وخطة عمله خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لملاك الهجن، وتسهيل كافة الإجراءات للمشاركة في سباقات ومهرجانات الهجن التي ينظمها النادي.

الشارقة
سباقات الهجن
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