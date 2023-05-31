450 لاعباً زيادة في ممارسي التنس

دبي (الاتحاد)

أشاد مجلس إدارة اتحاد التنس، برئاسة الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم، بالدور المحوري الذي تقوم به أكاديميات التنس في الدولة، باستدامة النشاط الرياضي بشكل فاعل، مما أدى إلى مواصلة جهود الاتحاد الاستراتيجية، ومثنياً على الجهود التنظيمية التدريبية الفاعلة للأكاديميات، فضلاً عن دورها في التشجيع على نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس.

وكشف ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، عن المكاسب التي حققها التواصل مع الأكاديميات وتعاونهم المشترك مع اتحاد التنس، وهي زيادة عدد ممارسي اللعبة قرابة 450 لاعباً ولاعبة جدداً خلال عام، وزيادة عدد الأكاديميات، وزيادة نوعية في عدد البطولات الدولية، وتطور البنى التحتية للملاعب التي تقام عليها نشاطات التنس، واستكشاف مواهب مواطنة، مهدت له الدور المهم للأسر ودعم أولياء الأمور لممارسة الرياضة عموماً، والتنس بشكل خاص، منوهاً إلى أن التواصل مع أولياء الأمور من خلال التعاميم والموقع الإلكتروني أسهم في استدامة العمل الرياضي، بتواجد بوابة خاصة للتواصل ومعرفة الإزاء والشكاوى، مبيناً أن عدد البطولات المحلية يقترب من 375 بطولة.

وأكد المرزوقي أنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة لمراجعة الخطط الفنية مجدداً، وبما يسهم في استدامة العمل الرياضي والوقوف على مكاسبه بلقاءات جديدة.