طيران الإمارات تسلم كأس «ويب إليس» للدولة المضيفة



دبي (الاتحاد)

أوصلت طيران الإمارات كأس «ويب إليس» إلى باريس حيث بدأ العد التنازلي قبل 100 يوم من انطلاق بطولة كأس العالم للرجبي «RWC 2023» التي ستقام منافساتها خلال 8 سبتمبر المقبل إلى 28 أكتوبر المقبل في عشر مدن مضيفة عبر مختلف مناطق فرنسا.

وتعد بطولة كأس العالم للرجبي واحدة من أكبر البطولات الرياضية وأكثرها شعبية والتي تلهم ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم.. وبصفتها الناقل الرسمي والشريك العالمي للبطولة نقلت طيران الإمارات الكأس أمس على متن طائرتها الإيرباص «A380» المكسوّة بملصق RWC«2023».

وفور هبوط طائرة الإمارات في مطار باريس شارل ديجول قام أسطورة الرجبي الجنوب أفريقي تينداي متواريرا الذي كان أحد نجوم الفريق الفائز بكأس العالم للرجبي 2019 بتسليم كأس «ويب إليس» إلى جاك ريفوال رئيس اللجنة الفرنسية المنظمة بحضور السير بيل بومونت رئيس مجلس الرجبي العالمي وسيدريك رينارد مدير طيران الإمارات في فرنسا.

وقال بطرس بطرس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «إننا بصفتنا الناقل الرسمي والشريك العالمي لكأس العالم للرجبي 2023 نفخر بنقل كأس ويب إليس إلى الدولة المضيفة وإطلاق العد التنازلي لواحدة من أكثر بطولات الرجبي متابعة وشعبية في العالم».