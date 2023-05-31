«الحلم المصري» ينتهي مبكراً في «رولان جاروس»!

باريس (د ب أ)

ودعت المصرية ميار شريف منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس» مبكراً، عقب خسارتها أمام الروسية أنستاسيا بوتابوفا، المصنفة 24 عالمياً، بنتيجة 3 / 6 و6 / 4 و6 / 1.

وكانت شريف تأمل في أن تصبح أول مصرية تصعد للدور الثالث في البطولة المقامة على الملاعب الرملية.

وتأهلت لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا إلى الدور الثالث بالبطولة، بعدما حولت تأخرها بمجموعة أمام الأسترالية ستورم هانتر إلى الفوز 2 / 6 و6 / 3 و6 / 1 اليوم، ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة.

وحققت سفيتولينا الفوز السادس لها على التوالي، وذلك في اليوم التالي ليوم الفوز المثير الذي حققه زوجها الفرنسي جايل مونفيس على الأرجنتيني سيبستيان بايز في مباراة استمرت لخمس مجموعات أمس «الثلاثاء»، ضمن منافسات الدور الأول لفئة الرجال بالبطولة.

واقتنصت سفيتولينا فوزاً مثيراً في حضور جايل مونفيس في المدرجات، لتتأهل إلى الدور الثالث للمرة الأولى في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى منذ بطولة أستراليا المفتوحة 2022.