الجنيبي يطالب «الأبيض الأولمبي» بحصد النتائج الإيجابية



أبوظبي (الاتحاد)



حرص عبدالله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس اتحاد كرة القدم، على التحدث مع لاعبي منتخبنا الوطني الأولمبي، قبل مغادرة البعثة إلى مصر صباح اليوم «الأربعاء»، لإقامة معسكر خارجي في القاهرة لمدة 10 أيام، استعداداً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً، التي يستضيفها الاتحاد العراقي من 12 إلى 20 يونيو، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب العراق والأردن.

وطالب الجنيبي اللاعبين بالظهور المشرف وتحقيق النتائج الإيجابية، مشيداً بالعناصر الموجودة في المنتخب والذين ظهروا بصورة لافتة خلال الموسم المنصرم، سواء في المسابقات المحلية، أو في البطولات الدولية الودية، أبرزها البطولة الودية التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، واحتل فيها المنتخب المركز الثاني بعد كوريا الجنوبية.

وأدى «الأبيض الأولمبي» تدريباً في العاصمة أبوظبي، بحضور عبدالله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وسالم علي الشامسي، والدكتور سيف ماجد المنصوري، عضوي مجلس الإدارة.

واختار الإسباني دينيس سيلفا مدرب منتخبنا الأولمبي 25 لاعباً للمشاركة في معسكر القاهرة وهم: وليد المحرزي، ياسر حسن «اتحاد كلباء» فهد بدر «الإمارات»، عبدالله عباس «البطائح»، خميس المنصوري «بني ياس»، أحمد فوزي، أحمد محمود، راكان وليد، زايد سلطان، محمد عبدالله، نواف سالم «الجزيرة»، أحمد نبيل «دبا»، خالد توحيد، مايد الكاس «الشارقة»، حارب عبدالله، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل، عبدالعزيز البلوشي «شباب الأهلي»، عبدالله الحمادي «الظفرة»، عبدالله الرئيسي «عجمان»، عيسى خلفان «العين»، حمد المقبالي «الفجيرة»، علي عبدالعزيز، مايد الطنيجي «النصر»، عبدالله أحمد «الوحدة».