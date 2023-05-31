فتح باب التسجيل في بطولة بناء الأجسام

دبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة الفنية لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن فتح باب التسجيل حتى 25 يوليو المقبل، للاشتراك في بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، والتي تقام 12 أغسطس في أم القيوين.

وقال أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس لجنتي المسابقات والمنتخبات، إن اللجنة المنظمة دشنت الاستعدادات مبكراً، من أجل إنجاح البطولة بشكل كامل، خصوصاً أن الهدف الأساسي منها، هو استكشاف لاعبين متميزين وموهوبين، لضمهم إلى المنتخبات الوطنية.

وعن طرق التسجيل للمشاركة في البطولة، قال إنه تم تحديد Bكثر من خيار للاشتراك، ومنها عبر منافذ شركاء اتحاد بناء الأجسام واللجنة المنظمة في نادي ديزيرت ستورم للياقة البدنية في أبوظبي، ونادي بينوش جيم الرياضي في دبي، وأيضاً شركة كوكب البروتين للمكملات الغذائية في دبي، ونادي أولمبيا الرياضي في الشارقة، ومقر اتحاد بناء الأجسام في دبي، وبصدد فتح منافذ أخرى مستقبلاً، علماً بأن البطولة تضم جميع الأوزان المعتمدة دولياً للشباب والرجال والماسترز.