فاطمة بنت هزاع: تأهل «قفز الحواجز» إلى الأولمبياد يعكس تطور فروسية الإمارات

أبوظبي (وام)

أكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، أن الإنجاز المشرف والكبير بتأهل منتخب الإمارات لقفز الحواجز إلى أولمبياد باريس 2024، يعكس تطور وتقدم مستوى فرسان الإمارات والرياضة في الدولة، والتي تستقطب نخبة فرسان العالم، نتيجة للجهود المبذولة والتدريبات المكثفة مع المدرب السعودي خالد العيد الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد سيدني 2000.

وتوجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على توجيهات سموه بتوفير ميزانية لشراء الخيل لفرسان منتخب قفز الحواجز، لتكملة مسيرة النجاح التي حققها المنتخب في الفترة الماضية وتوّجت بالوصول إلى أولمبياد باريس 2024.

كما تقدمت، بالشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، على دعمه الكبير للمعسكرات التدريبية لفرسان منتخب الإمارات هذا العام، والسنوات التسع السابقة، والذي كان أساس التأهل التاريخي إلى الأولمبياد، وتطور مستوى الفرسان والوصول لأبرز البطولات العالمية.

وأشارت إلى أن إسطبلات الشراع ستواصل دعمها لفرسان منتخب الإمارات، للوصول إلى أرفع المنصات العالمية والارتقاء بالرياضة الإماراتية إلى القمة.

ويتوجه منتخب الإمارات لقفز الحواجز إلى ألمانيا الاثنين المقبل، لإقامة معسكر تدريبي ضمن المرحلة الأولى من برنامج استعداداته للاستحقاقات المقبلة.