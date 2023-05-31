تسيتسيباس يتقدم بسهولة في «رولان جاروس»

باريس (رويترز)

شق ستيفانوس تسيتسيباس طريقه بسهولة للدور الثالث في فرنسا المفتوحة للتنس بالفوز على الإسباني روبرتو كاربايس باينا اليوم.

وعانى تسيتسيباس، الذي يطارد أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى قليلاً في مباراته الافتتاحية أمام ييري فيسلي، لكن المصنف الخامس سيطر على الأمور أمام منافسه الإسباني البالغ من العمر 30 عاماً، ليحقق انتصاراً سهلاً بنتيجة 6-3 و7-6 و6-2.

وتقدمت جيسيكا بيجولا المصنفة الثالثة عالمياً، والتي تأمل في الفوز بأول ألقابها الكبرى على الملاعب الرملية في باريس، للدور الثالث بعد انسحاب منافستها الإيطالية كاميلا جيورجي بسبب المرض بعد خسارة المجموعة الأولى 6-2.

وطالبت اللجنة الأولمبية في كوسوفو اللجنة الأولمبية الدولية باتخاذ إجراءات تأديبية بحق ديوكوفيتش، متهمة اللاعب الصربي بإثارة التوتر السياسي بقوله «كوسوفو قلب صربيا» في بطولة فرنسا المفتوحة.

وكتب ديوكوفيتش هذه الكلمات على عدسة كاميرا بعد فوزه في الدور الأول يوم الاثنين الماضي، وهو نفس اليوم الذي أصيب فيه 30 من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في اشتباكات مع محتجين ينحدرون من أصل صربي في بلدة زفيكان في كوسوفو حيث نشأ والد ديوكوفيتش.