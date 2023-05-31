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لجنة انتخابات الأولمبية تناقش لائحة الإجراءات الانتخابية

لجنة انتخابات الأولمبية تناقش لائحة الإجراءات الانتخابية
31 مايو 2023 15:14

 
دبي (الاتحاد)

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استهلت اللجنة المكلّفة بالإشراف والتحضير لانتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية أعمالها بمقر اللجنة بدبي، لبحث ومناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة حتى إجراء الانتخابات خلال 90 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
واجتمعت اللجنة الانتخابية برئاسة المستشار عمر محمد ميران، وحضور كل من الأعضاء المستشار محمد عبدالعزيز المعمري، والمستشار حسن المرزوقي، وذلك عقب اعتمادها من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية في اجتماعها غير العادي الذي عقد الأربعاء الماضي.
وشهد الاجتماع مناقشة مشروع اللائحة الإجرائية لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2021 - 2024، وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، على أن يتم الانتهاء من إعداد واعتماد اللائحة الانتخابية من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.
وأكد المستشار عمر محمد ميران على أن اللجنة الانتخابية ستعمل على تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها في إدارة انتخابات المؤسسات والجهات الرياضية، وفقاً للائحة الإجرائية التي سيتم اعتمادها قريباً والتي ستضم جميع الخطوات والإجراءات المتبعة في سير العملية الانتخابية منها الجدول الزمني للانتخابات وفتح باب الترشح وموعد إغلاق الترشح، وإصدار قائمة المرشحين، إضافة إعلان النتائج الانتخابية وفق الآلية التي سيتم اعتمادها.

الإمارات
دبي
اللجنة الأولمبية الوطنية
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