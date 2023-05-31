6 لاعبات يمثلن «جولف الإمارات» في بطولة تايلاند



دبي (الاتحاد)



ترفع ست لاعبات لواء الجولف الإماراتي، في منافسات بطولة «سينجا المفتوحة» لهواة السيدات، المقامة في منتجع لوتس بتايلاند بطموح تحقيق أفضل النتائج خلال الحدث الآسيوي في تايلاند.

ويمثل الجولف الإماراتي في البطولة كل من علياء العمادي (19 عاماً)، وسارة علي (14 عاماً)، وانتصار الريش من المغرب (23 عاماً)، وأنكا ماتيو من رومانيا (14 عاماً)، وهانا آلان من الهند (17 عاماً)، وجيمي كاميرو من الفلبين (17 عاماً).

وتضم بطولة «سينجا المفتوحة» 105 لاعبة من هونج كونج وتايلاند وتايوان والفلبين وماليزيا وسنغافورة والإمارات، وتقام منافساتها في كل من الفردي والفرق على معدل 54 حفرة للفردي، و36 حفرة للفرق، على أن يتم احتساب الفائزين بمنافسات الفردي على أساس أكثر اللاعبات حصداً للضربات تحت المعدل، واحتساب ترتيب الفرق بناءً على نتائج أفضل لاعبتين من أصل اللاعبات الثلاثة التي يمثلن الدولة في هذه الفئة وفق نظام البطولة.

وعلق اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، على المشاركة الإماراتية في بطولة تايلاند: «من المهم للاتحاد، دعم جميع اللاعبين من البنين والبنات من المواهب سواء الوطنية منها أو المقيمة على ارض الدولة».

وأوضح: «حرصنا على المشاركة في بطولة تايلاند بأفضل اللاعبات من فئة الهواة، وذلك ضمن الحرص على توفير البيئة الصحية لمواصلة صقل موهبتهن جراء الاحتكاك بنخبة اللاعبات في القارة الصفراء، بما يخدم طموحاتهن في رؤيتهم ينافسن على أقوى البطولات على الساحة الدولية، ونيابة عن الاتحاد، أتمنى لهن التوفيق في هذه المشاركة وتمثيل الجولف الإماراتي بالصورة المثلى».