4 دول تنضم لعضوية «دولي الصقور»



دبي (الاتحاد)



كشف مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن اكتساب 4 جهات من 4 دول مختلفة لعضوية الاتحاد الدولي وانضمامهم فعلياً لقائمة الجهات الأعضاء ليرتفع العدد بذلك إلى 15 عضواً.

وأوضح الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور في بيانه أن طلبات الانضمام تتوالى لاكتساب عضوية الاتحاد والمشاركة بفعالية في مسيرة تشييد قاعدة قوية لرياضة الصقور على الصعيد العالمي تتخذ من الاستدامة وتطبيق المبادئ والقيم الرياضية السامية نهجاً لها، في ظل ما يقوم به الاتحاد الدولي من جهود متواصلة منذ تأسيسه ديسمبر من العام الماضي الذي شهد بداية فصلاً جديداً من العمل المؤسسي لرياضة الصقور عالمياً.

وتمثل الجهات الأربع المنضمة حديثاً إلى عضوية الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور 4 دول هي الصين، وقيرغيزستان، وأوزبكستان، واليونان.

وبهذه المناسبة عبر راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور عن سعادته البالغة بهذا التقدم الكبير والاهتمام الملحوظ من قبل ممثلي الجهات المعنية برياضة الصقور على مستوى العالم، لنيل عضوية الاتحاد الدولي في دلالة تعكس حرص الدول على الانضمام للكيانات والجهات المسؤولة عن الأنشطة المرتبطة بالصقور، وأضاف «في إطار سعي الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور إلى توسيع قاعدة ممارسة رياضة الصقور على أكبر نحو ممكن ضمن خطة طموحة ورؤية مستقبلية واضحة من رئيس وأعضاء الاتحاد، تهدف إلى مستقبل عالمي متميز لرياضات وسباقات الصقور والعمل على استدامتها وتنافسيتها وتمكينها دولياً، من خلال نشر قيمها وموروثها الثقافي، وتعزيز قواعد ممارستها على كافة الأصعدة باستخدام مختلف الأساليب والتقنيات الحديثة والخبرات والممارسات بين ممارسي هذه الرياضة في دول العالم».

وأشار إلى أن زيارة عدد الأعضاء في فترة زمنية قصيرة يعد مؤشراً جيداً لترجمة أحد أهم أهداف الاتحاد بتوطيد العلاقات بين الجهات والمنظمات الرياضية المعنية برياضات وسباقات الصقور بمختلف مستوياتها دولياً.

وتابع ابن مرخان: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الذي أعطى إشارة البدء لتأسيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، ليتم إشهاره بجهود مؤسسيه وسعيهم للوصول إلى أفضل المستويات، والشكر موصول كذلك إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور على دعم سموه اللامحدود وتوجيهاته الدائمة للحفاظ على مكتسبات رياضة الصقور والارتقاء بها إلى العالمية، كما أشكر الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الاتحاد الدولي على متابعته الحثيثة لكافة مجريات العمل وتبني الرؤى والمبادرات الكفيلة بترسيخ ونشر وتطوير رياضات وسباقات الصقور على المستوى الدولي».