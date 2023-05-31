«الأبيض» يستعد لكأس آسيا بـ 4 معسكرات



معتز الشامي (دبي)



استقرت إدارة المنتخبات باتحاد كرة القدم، بالتنسيق مع اللجنة الفنية لـ «رابطة المحترفين»، على تسكين مواعيد تجمعات المنتخب الوطني خلال الموسم الجديد، واستغلال تجمعات «أيام الفيفا»، لخوض سلسلة تجارب دولية، وذلك لتجهيز «الأبيض» لكأس آسيا، والتي تستضيفها الدوحة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

وأشارت المصادر، إلى أن «الأبيض» سيدخل 4 معسكرات، قبل انطلاق البطولة، بمجموع 52 يوماً من التدريبات والوديات، التجمع الأول من 1 إلى 12 سبتمبر المقبل، ويتوقع أن يلعب «الأبيض» مباراة دولية واحدة، ويقتصر التجمع الثاني على 9 أيام، من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، والمعسكر الأكبر في نوفمبر، ويمتد 17 يوماً، وتحديداً من 5 إلى 21 من الشهر ذاته، ويتوقع أن يخوض خلاله المنتخب تجربتين دوليتين، أما المعسكر الذي يسبق نهائيات كأس آسيا يتوقع أن يكون لمدة 13 يوماً، وتحديداً من 30 ديسمبر إلى 11 يناير من العام المقبل.

ولم يحسم اتحاد الكرة مصير مدرب المنتخب، حيث تم توجيه الشكر إلى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي لم يترك بصمة مع «الأبيض»، وبدأت رحلة البحث عن مدرب جديد للمنتخب قبل شهرين تقريباً، حيث يتم رفع «قائمة مصغرة» إلى مجلس الإدارة الحالي، والمتوقع أن يؤجل حسم الملف حتى يوليو المقبل، قبل الاستقرار على أبرز 3 أسماء لتسليمها لمجلس الإدارة الجديد، المتوقع أن يتولى المسؤولية في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

وعلى الجانب الآخر، تعمل إدارة المنتخبات الوطنية على رصد ومتابعة اللاعبين الدوليين، وإعداد التقارير، وذلك لتسليمها للجهاز الفني المرشح لتولي قيادة المنتخب الوطني، قبل كأس آسيا، حيث تكون أمامه 4 معسكرات و6 إلى 7 وديات دولية، لتجهيز «الأبيض» للمحفل القاري.

فيما يستكمل المنتخب مسار التحضيرات لانطلاق مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تنطلق في مارس من العام المقبل، حيث تركت إدارة المنتخبات للمدرب الجديد، حرية وضع خطة الإعداد للتصفيات، والأيام المطلوبة لتجمعي مارس ويونيو من العام المقبل، حيث تشهد خوض مباريات في مرحلة التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026» بالمرحلة الثانية.